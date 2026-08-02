Cơn sốt toàn cầu của tựa phim Netflix Đặc vụ Kim tái khởi động dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thêm vào đó, khán giả và giới điệu mộ dành sự chú ý nồng nhiệt cho nữ diễn viên 19 tuổi Seo Su Min bởi visual ngọt ngào, thuần khiết. Dù đây là tác phẩm đầu tay, sự thể hiện của nữ diễn viên trẻ đã để lại dấu ấn đối với khán giả theo dõi bộ phim.

Seo Su Min vào vai con gái So Ji Sub trong "Đặc vụ Kim tái khởi động".

Trước khi tham gia vào sự nghiệp phim ảnh, Seo Su Min từng là 1 nhà sáng tạo nội dung thu hút khá nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội. Đáng nói, chỉ 1 đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của cô trên xe bus cũng bất ngờ lan truyền mạnh mẽ và đạt hàng triệu lượt xem.

Ngoại hình trong trẻo cùng sự chú ý từ công chúng giúp cô nhận được lời mời gia nhập từ một số công ty đào tạo thần tượng lớn. Tuy nhiên, thay vì chọn con đường trở thành idol K-Pop, cô gái sinh năm 2007 quyết định từ chối để kiên trì với định hướng đóng phim. Seo Su Min sau đó gia nhập công ty Y1 Entertainment và bắt đầu tham gia các buổi thử vai chuyên nghiệp.

Tạo hình nhân vật của Seo Su Min ở hậu trường phim "Đặc vụ Kim tái khởi động".

Cơ hội lớn đầu tiên trong sự nghiệp đến khi cô tham gia dự án Đặc vụ Kim tái khởi động (Agent Kim: Reactivated. Trong phim, cô đảm nhận vai con gái của nhân vật chính do tài tử So Ji Sub thể hiện. Dù chưa từng có kinh nghiệm quay phim trước đó, cô đã thuyết phục được đạo diễn chỉ trong buổi thử vai kéo dài 2 phút.

Vai diễn đòi hỏi việc thể hiện các diễn biến tâm lý trong mối quan hệ cha con và sự thể hiện tự nhiên, sâu sắc của cô nàng 19 tuổi này đã nhận được phản hồi rất tích cực từ khán giả.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng dành nhiều thiện cảm cho Seo Su Min không chỉ nằm ở vai diễn đầu tay mà ở cách cô lựa chọn nhịp sống sau khi máy quay tắt.

Seo Su Min làm thêm tại một cửa hàng takoyaki.

Khi dự án kết thúc, thay vì tranh thủ sức hút để tham gia liên tục các sự kiện hay hoạt động truyền thông, cô chọn quay lại với cuộc sống thường nhật và nhận công việc làm thêm tại một cửa hàng takoyaki.

Nói về quyết định này, Seo Su Min chia sẻ không muốn rơi vào trạng thái thụ động ở nhà trong thời gian chờ đợi các cơ hội mới. Việc đi làm bán thời gian giúp cô giữ được nhịp sống năng động, tiếp xúc với môi trường xung quanh và tích lũy thêm trải nghiệm thực tế cho công việc diễn xuất sau này.

Seo Su Min ở tuổi 19.

Không quá vội vã chạy theo hào quang ngắn hạn, thái độ kính nghiệp của Seo Su Min được đánh giá cao và được dự đoán sẽ còn đi xa trong ngành.

Seo Su Min trong "Đặc vụ Kim tái khởi động" (Nguồn: Netflix)

Ảnh: Tư liệu