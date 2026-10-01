Trái ngược hoàn toàn với một Miranda Hobbes lý trí và sắc sảo trong 'Sex and the City', Cynthia Nixon ngoài đời có cuộc sống nổi loạn và nhiều biến cố.

Trong Sex and the City, nhân vật Miranda Hobbes do Cynthia Nixon thủ vai là biểu tượng của sự lý trí, thực dụng và tôn thờ chuẩn mực. Nhưng đằng sau ống kính, đời tư của Cynthia lại tràn ngập những ngã rẽ giật gân, thị phi và các cuộc chạm trán nảy lửa với truyền thông.

Cynthia Nixon thủ vai Miranda Hobbes trong "Sex and the City" (Nguồn: HBO MAX).

Cuộc bẻ lái giới tính tốn không ít giấy mực của truyền thông

Bê bối đời tư chấn động nhất của Cynthia Nixon diễn ra vào năm 2003, khi cô quyết định chấm dứt mối quan hệ với bạn trai lâu năm Danny Mozes - người đã gắn bó với cô suốt 15 năm và có chung hai đứa con. Ngay sau đó, nữ diễn viên khiến cả Hollywood bàng hoàng khi công khai hẹn hò đồng giới với nhà hoạt động xã hội Christine Marinoni từ đó tới nay.

Cynthia Nixon hạnh phúc bên người bạn đời (Ảnh: The Australian Women's Weekly).

Cuộc tình đồng giới này từng bị dư luận soi mói gay gắt. Bất chấp những ánh nhìn định kiến, Cynthia Nixon tuyên bố kết hôn với Christine Marinoni vào năm 2012. Cô từng gây sốt trên báo chí khi phát biểu thẳng thắn: "Tôi đã sống cả đời với tư cách là một người phụ nữ dị tính và sau đó rơi vào lưới tình với một người phụ nữ. Với tôi, giới tính không phải là một chiếc hộp cố định mà là sự lựa chọn".

Trận chiến với ung thư vú và cú rẽ đầy bất ngờ sang chính trị

Năm 2006, Cynthia Nixon nhận chẩn đoán mắc ung thư vú - căn bệnh mà mẹ cô cũng từng trải qua. Thay vì công bố để thu hút sự chú ý của truyền thông, nữ minh tinh quyết định giấu kín hoàn toàn thông tin trong suốt quá trình phẫu thuật và xạ trị vì không muốn báo chí săn đuổi tại bệnh viện. Mãi đến năm 2008, khi đã hoàn toàn bình phục, cô mới chính thức chia sẻ câu chuyện để truyền cảm hứng cho phụ nữ toàn thế giới.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2018, Cynthia Nixon tạo nên cú sốc lớn khi chính thức bước chân vào con đường chính trị. Cô đăng ký tranh cử Thống đốc bang New York, đối đầu trực diện với chính khách cựu trào Andrew Cuomo. Dù chiến dịch thất bại chỉ với 34% số phiếu, hành động dấn thân gay gắt và các quan điểm chính trị táo bạo của cô đã khiến hình ảnh "luật sư Miranda" càng thêm đậm nét ngoài đời thực.

Nữ minh tinh tích cực tuyên truyền các chiến dịch về sức khỏe (Ảnh: Oncodaily).

"Hủy hoại" nhân vật Miranda và thái độ ngông cuồng trước làn sóng tẩy chay

Thị phi đỉnh điểm bùng nổ khi nữ diễn viên sinh năm 1966 tái xuất trong tựa phim And Just Like That. Với quyền lực đạo diễn và sản xuất trong tay, cô bị cáo buộc đã "bóp méo" và thậm chí làm hỏng khuôn mẫu nhân vật Miranda Hobbes: biến một nữ luật sư lý trí thành kẻ nghiện rượu, ngoại tình, ruồng bỏ người chồng hiền lành Steve để chạy theo cuộc tình vụng trộm với nhân vật Che Diaz.

Dù đã 60 tuổi, nhan sắc của nữ minh tinh vẫn tỏa sáng và trẻ trung. Ảnh: IGNV

Hành động này khiến người hâm mộ phẫn nộ, cho rằng Cynthia đang ngang ngược bắt nhân vật trên phim phải gánh chịu đời tư và sở thích tình dục ngoài đời của chính cô. Đứng trước làn sóng chỉ trích đòi tẩy chay bộ phim, trả lời phỏng vấn trên Vogue, nữ diễn viên thản nhiên đáp trả: "Tôi nghĩ Miranda rất dũng cảm và đang tiến về phía trước... Cô ấy luôn là một kẻ bốc đồng, một người có chính kiến mạnh mẽ và hay làm đảo lộn mọi thứ". Đồng thời, cô cho rằng những chỉ trích từ khán giả là kỳ quặc.

Những phân cảnh nổi bật của Cynthia Nixon trong "Sex and the City":

Video: HBO