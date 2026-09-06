Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Vogue, nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đã có những trải lòng sâu sắc về cuộc sống cá nhân, hành trình nghệ thuật cũng như làm rõ những ngộ nhận mà công chúng dành cho cô suốt nhiều thập kỷ qua.

Ranh giới rõ ràng giữa màn ảnh và đời thực

Trong suốt nhiều năm, hình ảnh Sarah Jessica Parker gắn liền với Carrie Bradshaw - nữ nhà báo sành điệu, phóng khoáng và có đời sống tình cảm phức tạp tại New York trong Sex and the City. Tác phẩm không chỉ đưa tên tuổi cô lên tầm ngôi sao hạng A Hollywood mà còn biến Sarah thành biểu tượng thời trang toàn cầu.

Vai diễn kinh điển Carrie Bradshaw của nữ minh tinh 61 tuổi.

Tuy nhiên, sự nhập vai quá thành công cũng khiến công chúng mặc định nữ diễn viên ngoài đời chính là "bản sao" của Carrie. Chia sẻ với Vogue, Sarah đính chính luôn có một ranh giới rõ ràng giữa cô và nhân vật. Dù đã gắn bó với vai diễn gần 30 năm, cô khẳng định bản thân ngoài đời có phong cách sống hoàn toàn riêng biệt, không hề mê đắm ánh hào quang hay lối sống như trên phim.

Tổ ấm bền chặt là thành tựu lớn nhất

Minh tinh Hollywood bộc bạch sự nghiệp mang lại danh tiếng rực rỡ nhưng thành công lớn nhất trong cuộc đời cô chính là xây dựng gia đình hạnh phúc bên người chồng - tài tử Matthew Broderick cùng 3 người con.

Sarah Jessica Parker và chồng.

Giữa giới giải trí đầy biến động, vợ chồng Sarah vẫn giữ nếp sống êm đềm, kín tiếng. Họ tự tay chăm sóc nuôi dạy con trân trọng giá trị lao động thay vì nuông chiều bằng đặc quyền thượng lưu.

Bên cạnh đó, khi bàn về bí quyết giữ gìn cuộc hôn nhân bền vững suốt 3 thập kỷ, Sarah Jessica Parker tiết lộ chìa khóa nằm ở việc bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối. Cô cùng chồng thống nhất không bao giờ biến đời sống cá nhân thành đề tài thu hút truyền thông. Nữ minh tinh nhấn mạnh: "Chúng tôi không bàn luận về cuộc hôn nhân của mình trên báo chí, bởi đó là cách duy nhất để giữ cho nó luôn bình yên". Chính sự kín kẽ này đã giúp tổ ấm của cô đứng vững trước mọi sóng gió và sự soi mói từ dư luận.

Thẳng thắn đáp trả tiêu chuẩn kép về tuổi tác

Đặc biệt, buổi phỏng vấn gây chú ý khi Sarah thẳng thắn chỉ trích sự soi mói của truyền thông về ngoại hình phụ nữ trung niên. Cô chỉ ra tiêu chuẩn kép bất công: khi nam giới xuất hiện với tóc bạc, công chúng khen ngợi là lịch lãm nhưng nếu phụ nữ lộ nếp nhăn hay mái tóc điểm sương, mạng xã hội lại bạt ngàn bình luận mổ xẻ, chê bai.

Nhan sắc mặn mà của Sarah ở tuổi trung niên.

"Tôi biết mình trông như thế nào và nên làm gì đây? Bắt đầu ngừng lão hóa hay biến mất?", nữ diễn viên bức xúc lên tiếng. Cô khẳng định việc già đi là tự nhiên và từ chối chạy theo áp lực phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ tuổi trẻ. Ở tuổi 61, Sarah Jessica Parker tiếp tục truyền cảm hứng về hình mẫu người phụ nữ hiện đại: tự tin với thời gian, trân trọng gia đình và sống trọn vẹn với chính mình.

Sarah Jessica Parker khẳng định vị thế trên màn ảnh.

Sinh năm 1965, Sarah làm nên tên tuổi nhờ vai diễn Carrie Bradshaw trong bộ phim truyền hình đình đám Sex and the City (1998–2004). Vai diễn kinh điển này mang về cho cô bộ sưu tập giải thưởng danh giá gồm 4 giải Quả cầu vàng, 3 giải SAG và 2 giải Emmy. Suốt hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật bền bỉ, nữ minh tinh sở hữu sự nghiệp vững chắc cùng khối tài sản ước tính lên đến 100 triệu USD.

Sarah Jessica Parker trong trailer kỷ niệm 25 năm lên sóng của 'Sex and the City':

Ảnh, video: IGNV, Tư liệu