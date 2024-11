Heidi Klum - chân dài phim Sex and the City sinh năm 1973, được biết đến với vai trò người mẫu, MC và doanh nhân thành công. Cô cũng là "cựu thiên thần" của Victoria’s Secret.

Heidi Klum là biểu tượng thành công trong làng thời trang Đức.

Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình và giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Germany's Next Top Model và Project Runway.

Trong phim Sex and the city, Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai).

Nhờ thành công trong sự nghiệp, Heidi Klum sở hữu khối tài sản lớn và trở thành biểu tượng làng thời trang Đức.

Ở tuổi 51, Heidi Klum vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn dù đã trải qua 4 lần sinh nở. Cô là người nổi tiếng với quan niệm yêu thương bản thân, tự tin dù vóc dáng thay đổi sau sinh. Nữ siêu mẫu khẳng định sẽ mặc váy ngắn khoe chân thon dài đến 70 tuổi nếu còn phù hợp.

Heidi Klum vẫn tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng sau 4 lần sinh nở.

Heidi Klum từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cuộc hôn nhân đầu tiên với nhà tạo mẫu tóc Ric Pipino kéo dài từ 1997 đến 2002. Cuộc hôn nhân thứ hai với ca sĩ Seal kéo dài 7 năm, ly hôn vào 2014. Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng kém 16 tuổi - Tom Kaulitz - thành viên của nhóm nhạc Tokio Hotel.





Nữ siêu mẫu hạnh phúc bên chồng kém 16 tuổi.

Heidi Klum có con gái đầu lòng tên là Leni Klum (20 tuổi). Từ nhỏ, cô bé đã có tố chất là người mẫu. Tuy nhiên chỉ đến năm 2020, Leni Klum mới được xuất hiện cùng mẹ mình trên trang bìa tạp chí Vogue Đức.

Heidi Klum và con gái đầu lòng Leni Klum thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện, công việc chụp ảnh mẫu.

Nhờ nỗ lực trong sự nghiệp người mẫu, Leni Klum ngày càng được biết đến và công nhận, gặt hái nhiều thành công và được các nhãn hàng thời trang săn đón. Dù vậy, Heidi Klum vẫn khuyến khích con gái theo học chuyên ngành yêu thích ở đại học.

Thu Hà

Ảnh: Instagram VN