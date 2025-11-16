Ngày 6/6/1998, Sex and the City chính thức ra mắt và lập tức tạo nên cuộc cách mạng truyền hình, khai thác mới về tình yêu, tình dục và sự độc lập của phụ nữ. Trải qua 6 mùa và kết thúc năm 2004, bộ tứ Carrie – Samantha – Charlotte – Miranda trở thành biểu tượng văn hóa, đưa 4 diễn viên lên đỉnh cao danh tiếng.

Sau 27 năm, họ vẫn là những gương mặt có sức ảnh hưởng đặc biệt, không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong đời sống xã hội.

Sarah Jessica Parker vai Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker hạnh phúc ở tuổi 60.

Trước khi nổi tiếng với Sex and the City, Sarah Jessica Parker đã có sự nghiệp ổn định với các dự án như Square Pegs, L.A. Story và The First Wives Club. Tuy nhiên, chính vai Carrie - nhà văn yêu New York sống hết mình với thời trang mới đưa cô lên đỉnh cao danh tiếng và giúp cô giành giải Emmy.

Ngoài diễn xuất, Sarah Jessica Parker điều hành công ty sản xuất Pretty Matches từ năm 2005 và tham gia nhiều dự án phim truyền hình khác. Khi phần ngoại truyện của Sex and the City - And Just Like That được phát triển, Sarah tiếp tục đảm nhận vai Carrie.

Đời tư, Sarah kết hôn với tài tử Matthew Broderick từ năm 1997 và có 3 con. Cả 2 từng cùng xuất hiện trên sân khấu Broadway trong vở Plaza Suite năm 2022, trở thành một trong những cặp đôi quyền lực của sân khấu New York.

Kim Cattrall vai Samantha Jones

Nữ diễn viên quyến rũ nhất "Sex and the City" hiện đã bước sang tuổi 67.

Nhân vật Samantha Jones là biểu tượng của sự quyến rũ và độc lập, giúp Kim Cattrall trở thành gương mặt nổi bật của Sex and the City. Sau tác phẩm, cô tiếp tục đóng nhiều phim như: Crossroads, Ice Princess, Sensitive Skin và tham gia dự án Producing Parker cùng các series truyền hình khác.

Nữ diễn viên còn là tác giả 2 cuốn sách Sexual Intelligence và Being a Girl, đồng thời là nhà sản xuất cho series Filthy Rich trên Fox năm 2020.

Trong nhiều năm, Kim khẳng định không muốn trở lại Sex and the City nhưng tháng 6/2023, cô xuất hiện cameo trong mùa 2 ngoại truyền And Just Like That và đóng chính trong mùa 3 (2025) gây phấn khích cho người hâm mộ.

Ngoài sự nghiệp, Kim sống hạnh phúc bên bạn trai Russell Thomas.

Kristin Davis vai Charlotte York

Kristin từng tuyên bố không muốn trở lại "Sex and the City".

Kristin Davis tiếp tục phát triển sự nghiệp đa dạng trên truyền hình, điện ảnh và sân khấu sau Sex and the City. Cô lồng tiếng trong series Miss Spider’s Sunny Patch Friends (2004-2008), xuất hiện trong Project Runway (2013) và đóng các phim The Shaggy Dog (2006), Couples Retreat (2009), Holiday in the Wild (2019).

Trong khi Sex and the City đang phát sóng, Kristin cũng xuất hiện trên 2 chương trình truyền hình cực kỳ nổi tiếng khác vào thời điểm đó là Friends và Will and Grace.

Nữ diễn viên còn là đại sứ thiện nguyện cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) để giải quyết vấn nạn bạo lực tình dục phụ nữ ở Congo. Năm 2010, cô được Hiệp hội Nhân đạo trao Giải thưởng Wyler và là người bảo trợ Quỹ tín thác động vật hoang dã David Sheldrick.

Trong đời sống cá nhân, Kristin đã nhận nuôi 2 người con vào năm 2011 và 2018.

Cynthia Nixon vai Miranda Hobbes

Ngoài lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Cynthia có sự quan tâm đặc biệt đến chính trị.

Trong số 4 diễn viên, Cynthia là người đạt nhiều giải thưởng sân khấu - truyền hình nhất. Năm 2006, cô giành giải Tony cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại kịch với vai diễn trong Rabbit Hole và một giải khác vào năm 2017 cho The Little Foxes. Năm 2008, vai diễn của cô trong Law & Order: Special Victims Unit đã mang về cho Cynthia giải Emmy cho Nữ diễn viên khách mời xuất sắc nhất. Cynthia cũng giành giải Grammy cho Album lời nói hay nhất với tác phẩm An Inconvenient Truth vào năm 2009.

Bên cạnh diễn xuất, cô còn nổi bật với vai trò nhà hoạt động xã hội, đặc biệt trong các vấn đề LGBTQ+ và giáo dục. Năm 2018, Cynthia tranh cử thống đốc bang New York với tư cách đảng viên Dân chủ.

Đời tư, Cynthia kết hôn với Christine Marinoni năm 2021, có 1 con chung và 2 con từ hôn nhân trước.

Sau 27 năm, bộ tứ Sex and the City vẫn là biểu tượng văn hóa, minh chứng cho sức ảnh hưởng bền bỉ của những nhân vật nữ mạnh mẽ trên màn ảnh và trong đời sống thực.

Trailer phần 3 của ngoại truyện "And Just Like That" (2025):

Ảnh: PEOPLE