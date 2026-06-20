Ngày 20/6, Song Hye Kyo đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc quyến rũ và thần thái sang trọng.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện thiết kế ánh kim ôm sát với phần hở lưng táo bạo, tôn vóc dáng thanh thoát và vẻ đẹp thanh lịch.

Nữ diễn viên tạo dáng trên du thuyền giữa khung cảnh đêm lãng mạn, toát lên vẻ quyến rũ nhưng vẫn sang trọng. Thiết kế khoe lưng trần giúp cô ghi điểm với thần thái cuốn hút và nhan sắc trẻ trung ở tuổi 45.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc quyến rũ ở tuổi 45.

Sắp tới, Song Hye Kyo sẽ tái ngộ biên kịch Noh Hee Kyung trong bộ phim Slowly and Intensely, dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm nay, sau thành công của The Glory.

Dự án đánh dấu màn tái xuất được mong đợi của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ.

Song Hye Kyo sinh năm 1981 tại Daegu, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1996 sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu dành cho học sinh.

Cô vụt sáng khắp châu Á với Trái tim mùa thu (2000), trước khi ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Ngôi nhà hạnh phúc, Thế giới họ đang sống, Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời, Encounter, Now, We Are Breaking Up và đặc biệt là The Glory (Vinh quang trong thù hận)...

Song Hye Kyo ở tuổi 45:

Nguồn: Chosun