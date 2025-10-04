Song Hye Kyo khiến cộng đồng fan dậy sóng khi đóng vai khách mời là thần đèn xinh đẹp trong phim Genie, Make A Wish đóng cùng Suzy và Kim Woo Bin trên Netflix. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong tập 10 nhưng đoạn video có Song Hye Kyo được fan lan truyền chóng mặt cùng bão lời khen vì quá xinh đẹp và cuốn hút.

Tác phẩm đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của Suzy và Kim Woo Bin từ năm 2016 trong Uncontrollably Fond. Song Hye Kyo nhận vai khách mời để ủng hộ đàn em Suzy cũng như biên kịch Eun Sook - người đứng sau các bộ phim đình đám Song Hye Kyo tham gia như: Hậu duệ mặt trời và Vinh quang trong thù hận.



Tạo hình vai diễn của Song Hye Kyo.

Chủ đề "Song Hye Kyo xuất hiện đặc biệt trong Genie, Make A Wish" đã vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong 1 ngày và đứng đầu top tìm kiếm tại nhiều quốc gia.

Không chỉ gây sốt trên màn ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1981 còn gây chú ý khi lột xác với mái tóc ngắn cá tính và phong cách gợi cảm, sang chảnh khi xuất hiện trên tạp chí VOGUE Hàn Quốc số tháng 10/2025.





Ngoài sức hút trên màn ảnh cũng như trên các tạp chí hàng đầu, Song Hye Kyo tiếp tục phủ sóng thị trường thời trang khi được chọn làm người mẫu đại diện cho Fendi, Guerlain, Fit Flop, Michaa, Chaumet....

Song Hye Kyo sinh năm 1981 và trở thành sao hạng A của Hàn Quốc từ năm 2000 nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000) và nổi tiếng khắp châu Á với các phim Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và Vinh quang trong thù hận (2023) vai diễn giúp cô giành ngôi Ảnh hậu Baeksang.