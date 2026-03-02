Xuất hiện trong chương trình Dear Inn mùa 4, Tần Lam (47 tuổi) đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình trạng sức khỏe, đặc biệt vấn đề giọng nói kéo dài nhiều năm qua, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Nhan sắc xinh đẹp của Tần Lam ở tuổi 47.

Theo nữ diễn viên, tình trạng khàn giọng bắt nguồn từ thời điểm cô quay bộ phim Diên Hy Công Lược. Do phải thực hiện quá nhiều cảnh khóc với cường độ cao, cô bị viêm họng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thanh quản. Đến khi tham gia phim Legacy, bác sĩ chẩn đoán một bên dây thanh của cô không thể khép kín hoàn toàn, khiến giọng nói luôn mang âm sắc khàn đặc.

Năm 2023, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình khác, chất giọng của Tần Lam gây bàn tán vì khác lạ, thậm chí có người cho rằng cô sử dụng hiệu ứng chỉnh sửa âm thanh. Dù từng có dấu hiệu cải thiện vào đầu năm 2024 nhưng đến tháng 3 cùng năm, tình trạng tái phát sau một đợt cảm cúm. Năm 2025, trong quá trình ghi hình ở vùng cao với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vấn đề dây thanh của cô tiếp tục trầm trọng hơn.

Để chuẩn bị cho chương trình thực tế mới, Tần Lam quyết định phẫu thuật chỉnh dây thanh với hy vọng cải thiện chất giọng. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi khi giọng nói sau mổ thậm chí còn trầm và khàn hơn trước. “Trước đây giống như nhân vật hoạt hình, giờ lại giống bà ngoại”, cô chia sẻ.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực điều trị và thích nghi với sự thay đổi của cơ thể.

Tên tuổi nữ diễn viên thực sự bùng nổ khi tham gia "Diên Hy Công Lược".

Sinh năm 1979 tại Thẩm Dương, Tần Lam tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán nhưng rẽ hướng sang nghệ thuật sau khi tham gia một cuộc thi người mẫu năm 1999. Cô bắt đầu được chú ý khi góp mặt trong Hoàn Châu Cách Cách 3, trước khi thực sự bùng nổ tên tuổi với vai Phú Sát Hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược.

Ở tuổi ngoài 40, Tần Lam vẫn được khen ngợi nhờ nhan sắc trẻ trung, khí chất thanh lịch cùng hình ảnh nghệ sĩ kín tiếng, tập trung phát triển sự nghiệp thay vì chiêu trò.

Nguồn: 8World

Giọng hát của Tần Lam: