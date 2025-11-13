Thạch Kim Long sinh năm 1970 trong gia đình dân tộc Khmer. Năm 1993, anh khăn gói lên TPHCM lập nghiệp, mong muốn được "thoát nghèo" và giúp đỡ người thân.

Diễn viên từng trải qua nhiều công việc mưu sinh, từ bán thịt heo, thợ hồ, đến chạy bàn, bảo vệ. Dẫu vất vả, anh vẫn đi học bổ túc cho xong chương trình trung học.

Diễn viên Thạch Kim Long - chuyên trị vai phản diện, gai góc trên màn ảnh.

Năm 1995, Thạch Kim Long đánh liều đăng ký học khóa diễn xuất, cùng thời với những diễn viên Chi Bảo, Trung Dũng... Trong khi bạn bè sớm đã thành sao, anh vẫn loay hoay tìm chỗ đứng. Trong suốt nhiều năm, nam diễn viên đóng vô số vai quần chúng, vai phụ với thu nhập bèo bọt.

Từng có lúc Thạch Kim Long muốn bỏ nghề vì áp lực kinh tế, vừa cảm giác "hổ thẹn với bản thân" bởi lên thành phố lập nghiệp mà không làm nên trò trống gì. Do bế tắc, anh đưa vợ và cậu con trai 6 tháng tuổi khi ấy về quê làm ruộng.

Thế nhưng, cơ duyên nghề 1 lần nữa đưa anh trở lại thành phố. Thạch Kim Long xin vào làm ở tổ thiết kế, hiện trường cho một công ty sản xuất phim.

Tình cờ diễn viên Kiều Trinh - người đồng nghiệp thân thiết đã giới thiệu anh vào 1 dự án phim Hà Nội sắp bấm máy.

Từ đó, anh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Đức để góp mặt vai chính phim Rừng đen (2007). Nhân vật của nam diễn viên góp phần không nhỏ giúp tác phẩm đoạt Bông Sen Bạc.

Hai năm sau, Thạch Kim Long tiếp tục tỏa sáng với vai Thượng sĩ Huân trong Đừng đốt - bộ phim giành Bông Sen Vàng.

Thạch Kim Long đóng vai người cha nghèo có con bị tật nguyền trong phim mới.

Gần đây, Thạch Kim Long trở lại màn ảnh nhỏ với phim Hai điểm tựa - nằm trong series Phim ngắn cuối tuần của Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Đảm nhận vai người cha nghèo có con trai bị liệt, Thạch Kim Long lấy nước mắt khán giả. Anh thể hiện câu chuyện cảm động về tình cảm cha con và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài đời, Thạch Kim Long có 2 cậu con trai. Do đó, diễn viên nghẹn ngào từ khi đọc kịch bản đến quá trình nhập vai.

Chia sẻ với VietNamNet, Thạch Kim Long nói công việc diễn xuất của anh vài năm gần đây hạn chế do thị trường phim ảnh đi xuống.

Nhiều năm qua, nam diễn viên và bà xã mở quán cà phê nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Khi không bận đi diễn, anh luôn túc trực ở quán, tham gia chạy bàn, pha chế, rửa ly.

Thu nhập từ quán cà phê cộng với thù lao 1 vài dự án phim ảnh không cố định hàng tháng giúp vợ chồng anh trang trải tiền nhà trọ và nuôi 2 con ăn học.

Diễn viên Thạch Kim Long bên vợ và con trai.

Dù vất vả, Thạch Kim Long không muốn than vãn hay “kể khổ” bởi quan niệm cuộc sống ngoài kia còn nhiều người khó khăn.

“Tôi luôn đặt sự tích cực trước mặt để làm động lực theo đuổi. Tôi hiện là điểm tựa cho vợ và 2 con nhỏ nên không được phép gục ngã”, Thạch Kim Long trăn trở.

Niềm vui lớn nhất của anh lúc này là vợ con và người mẹ già 86 tuổi vẫn luôn theo dõi phim của con trai. Với Thạch Kim Long, cảm giác ra đường được mọi người vô tình nhận ra, hỏi thăm sức khỏe khiến anh vui sướng, giúp quên đi những nhọc nhằn đời sống.

Diễn viên cố gắng không gục ngã để làm điểm tựa cho vợ và con trai.

"Mỗi lần mẹ tôi ra chợ, mấy bà hàng xóm lại nói: 'Con cô hiền sao trên phim đóng vai ác thế?'. Nghe vậy tôi cũng thấy hãnh diện", anh khoe.

Trailer phim "Hai điểm tựa" có Thạch Kim Long đóng

Ảnh, clip: NVCC