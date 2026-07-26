Thân Thúy Hà gần đây trở lại trong dự án Hoàng hậu cuối cùng. Tuổi U50, diễn viên được khen trẻ đẹp, thần thái rạng rỡ cuốn hút. Cô hiện là gương mặt "đắt show", liên tiếp phủ sóng trong các phim ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

Thân Thúy Hà tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình thời gian qua.

Trong đó, dự án Mưa đỏ Thân Thúy Hà góp mặt năm ngoái đạt doanh thu 700 tỷ, giúp tên tuổi cô và dàn diễn viên nhận nhiều chú ý. Bên cạnh hào quang, cô cũng đối diện không ít tin đồn thất thiệt.

Gần nhất một trang tin giật tít về "Mỹ nhân Việt sở hữu khối tài sản 700 tỷ đồng" kèm thông tin về mình, khiến Thân Thúy Hà bất ngờ. Nữ diễn viên tiết lộ 1 trong những lý do xuất phát từ những hình ảnh của cô trên phim, bởi diễn viên hay được mời đóng các vai phú bà, người giàu có.

Diễn viên bị đồn sở hữu tài sản trăm tỷ đồng nhờ chuyên đóng các vai phú bà, đại gia.

“Nếu có số tiền đó, tôi đã nghỉ hưu từ lâu. Hiện tôi vẫn phải đi làm để lo gia đình, có lúc còn thiếu trước hụt sau”, Thân Thúy Hà nói.

Thu nhập hiện tại của diễn viên đã giảm đáng kể từ sau thời kỳ đỉnh cao của phim truyền hình. Phần lớn số tiền kiếm được, Thân Thúy Hà dùng để chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ. Nữ diễn viên còn tự tích góp một khoản để dành khi về già, không muốn các con phải lo toan vì mình.

Nhiều năm qua, Thân Thúy Hà là mẹ đơn thân chăm 2 con, gồm 1 trai 1 gái. Dẫu hành trình khá vất vả, cô tự hào khi các con dần khôn lớn, trưởng thành. Diễn viên chọn làm bạn với con, xem việc giáo dục các bé luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bài học dạy con được cô đúc kết từ chính trải nghiệm sống của bản thân.

Thân Thúy Hà nhiều năm làm mẹ đơn thân, quyết định không kết hôn ở tuổi U50.

Trải qua đổ vỡ hôn nhân, Thân Thúy Hà đối diện với chuyện tình cảm bằng thái độ thản nhiên. "Nếu duyên tới, tôi mời vào nhà uống tách trà, không hợp thì lại thôi", cô kể với VietNamNet. Với Thân Thúy Hà, việc sống một mình không phải điều đáng sợ.

Diễn viên cho biết không đóng cửa trái tim, cũng không ngồi chờ tình yêu tìm đến, để mọi thứ tùy duyên. Một mình, cô không cô đơn, luôn tự chủ và tận hưởng cuộc sống. Mỗi ngày của cô khá thú vị với nhiều hoạt động từ công việc, nấu ăn, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè và sum họp gia đình.

Thân Thúy Hà trẻ đẹp, rạng rỡ nhờ sống lành mạnh, khoa học.

Ở tuổi trung niên, diễn viên chăm sóc sức khỏe bằng cách chạy bộ cũng như ăn uống lành mạnh. Cô cho rằng vẻ đẹp của phụ nữ đến từ sức khỏe tinh thần, vận động đều đặn và lối sống cân bằng hơn là việc chạy theo những phương pháp làm đẹp tốn kém.

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, từng là biểu tượng của làng người mẫu Việt thập niên 2000, nổi bật bên cạnh các tên tuổi như Thanh Hằng, Xuân Lan. Sau này chuyển hướng diễn xuất, cô để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều vai phản diện. Nhờ lối diễn đa dạng, sắc vóc nổi bật, diễn viên tiếp tục nhận nhiều lời mời từ các đạo diễn.

Hậu trường diễn viên Thân Thúy Hà quay phim "Mưa đỏ"

Ảnh, clip: Tư liệu