Bị công kích thái quá, tôi buồn và ấm ức

- Phim "Mưa đỏ" trở thành hiện tượng phòng vé dịp 2/9, sự đón nhận của khán giả ngoài sức tưởng tượng, cảm xúc trong chị thế nào?

Tôi hay nói đùa mình là 1 trong những hạt mưa nhỏ góp phần tạo nên cơn sốt Mưa đỏ. Tôi vinh dự được tham gia phim, càng tự hào hơn khi là người Việt Nam.

Đến nay, khi phim đã chiếu được hơn 10 ngày, tôi vẫn ra rạp xem vài lần. Với tư cách khán giả, cảm xúc trong tôi tự hào, xúc động đến vỡ òa…

Mỗi nhân vật ngã xuống khiến tôi đau, nghẹn ngào trong vô thức. Cái hay của Mưa đỏ là lan tỏa tinh thần hòa bình, không hận thù. Đây là chi tiết nhân văn, khiến khán giả suy ngẫm sau xem.

Tác phẩm giúp mỗi người thêm yêu quý, trân trọng hòa bình, đặc biệt trong dịp cả nước hướng đến đại lễ 2/9.

Thân Thúy Hà với vai người mẹ trong "Mưa đỏ".

- Vai diễn bà mẹ của chị với tình thương, nỗi đau dành cho con trai khiến nhiều khán giả xúc động. Chị có trải nghiệm ra sao trong quá trình quay?

Tôi đóng vai bà Kiều, mẹ của Quang (Steven Nguyễn) - người lính ở bên kia chiến tuyến. Vai diễn của tôi chủ yếu khai thác tình thương của người mẹ dành cho con, nỗi đau của người mẹ mất con. Cho dù phe nào, nỗi đau của các bà mẹ đều như nhau.

Tôi quay 1 ngày với bối cảnh ở Huế, sau đó cùng đoàn di chuyển trong đêm ra Quảng Trị. Đạo diễn phim - NSƯT Đặng Thái Huyền - để tôi tự do sáng tạo, các phân đoạn trao đổi kỹ lưỡng trước khi bấm máy. Huyền tạo sự gần gũi, không la hét trên phim trường khiến tâm lý mọi người thoải mái, dễ nhập vai.

Một kỷ niệm đáng nhớ là tôi đóng phim này chỉ toàn khóc nhưng đến cuối đạo diễn không cho khóc. Lúc này, hòa bình, con đã mất lâu rồi nên Huyền yêu cầu không ướt át như ban đầu.

Tuy nhiên, khi quay cảnh tôi lên thăm mộ Quang, trời âm u, cảnh vật chỉ cần nhìn, không cần lấy cảm xúc, nước mắt tôi tự tuôn trào.

Cảnh 2 người mẹ thả hoa trên sông cũng khiến tôi rơi nước mắt, phải cố gắng kìm lại để hoàn thành.

Hậu trường Thân Thúy Hà đóng "Mưa đỏ"

- Chị miệt mài làm nghề, có phim đóng đều đặn quanh năm, tâm thế với công việc lúc này có khác nhiều so với trước?

Tôi vào nghề từ năm 16 tuổi, không vì đam mê hay yêu thích thực sự, chỉ suy nghĩ công việc này giúp gia đình thoát nghèo.

Càng tham gia nhiều dự án, tôi lại thấy yêu nghề lúc nào không hay. Thời hoàng kim của phim truyền hình, tôi tích lũy được kha khá tài sản.

Sau này dẫu thị trường đi xuống, tôi vẫn có phim để đóng. Công việc này vừa đam mê, vừa mang đến thu nhập nên tôi luôn tự nhủ phải trách nhiệm với nó.

Dù yêu nghề, tôi không cả nể, nhận phim bất chấp. Phương châm trước nay của tôi là kịch bản hay và cát-sê phải đúng với công sức bỏ ra.

Do đó, khi nhận dự án, tôi thường thỏa thuận rõ với nhà sản xuất, đạo diễn để tránh mích lòng trong quá trình hợp tác.

Thân Thúy Hà thường xuyên bị chỉ trích vì thế mạnh đóng vai phản diện.

- Gắn tên với hàng loạt vai phản diện trên màn ảnh, chị chịu thiệt thòi gì?

Đến nay, chưa có bộ phim nào mà tôi không bị “ném đá”, bất kể vai chính diện hay phản diện. Kể cả với Mưa đỏ, vai tôi rất nhỏ thôi vẫn bị công kích.

Bị công kích thái quá và vô lý, tôi buồn, ấm ức. Thậm chí, họ còn chửi bới người thân và 2 đứa con tôi. Khi sự việc diễn ra nhiều lần, tôi dần quen.

Đầu bếp nấu 1 món ăn có người thích và không. Huống hồ tôi đóng phim chiếu cho hàng triệu người xem nên phải chấp nhận.

Lúc này không nghĩ yêu ai hay kết hôn

- Chị luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự chủ cuộc sống. Đâu là giây phút chị thấy bản thân yếu đuối, lạc lõng nhất?

Từ nhỏ tính cách tôi độc lập. Bất kể sự cố trong cuộc đời xảy ra, tôi lấy lại tinh thần rất nhanh để xử trí, đôi khi quên cả sự yếu đuối của 1 người phụ nữ.

Có vài lần tôi lái xe đi đóng phim ở xa, gặp sự cố hư xe lúc 1-2 giờ sáng. Trong đầu tôi thoáng hoang mang và lo sợ, nghĩ nếu có người đồng hành thì tốt biết mấy. Dẫu vậy, tất cả chỉ là cảm giác thoáng qua rồi đâu lại vào đấy.

Tôi may mắn có gia đình bên cạnh vào thời điểm khốn khó. Lúc tôi mới ly dị, con chỉ 1-2 tháng tuổi. Tôi không thể nào vừa lo cho con, lại lao ra ngoài kiếm tiền. Cả nhà đã hỗ trợ, làm điểm tựa để tôi vững tinh thần bước tiếp.

Ngoài 2 con, tôi hiện sống cùng 4 người cháu. Ngày nào chúng tôi cũng quây quần ăn cơm, tâm sự tất tần tật từ chuyện showbiz đến xã hội, học hành. Nhờ mấy đứa nhỏ, tôi nắm bắt, học hỏi được nhiều thứ để không bị tụt hậu.

Diễn viên sống độc thân, không nghĩ chuyện tình yêu hay hôn nhân.

- Từng đổ vỡ và độc thân nhiều năm, chị nghĩ đã đến lúc mở lòng, trao niềm tin đến 1 người bạn đời?

Tôi không đóng cửa trái tim, cũng không ngồi chờ tình yêu tìm đến, để mọi thứ tùy duyên.

Một mình, tôi không cô đơn, luôn tự chủ và tận hưởng cuộc sống. Mỗi ngày của tôi thú vị, với nhiều hoạt động từ công việc, nấu ăn, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè và sum họp gia đình.

Thú thật, 1 người phụ nữ làm mẹ đơn thân quá lâu như tôi lúc này không nghĩ chuyện yêu đương hay kết hôn. Đôi khi có người tới, tôi còn cảm giác phiền toái vì phải chia bớt thời gian và tình cảm với các con.

- Thân Thúy Hà thông minh và cá tính quá, đàn ông đôi khi lại thích một người phụ nữ yếu đuối để che chở chứ không cần mạnh mẽ thế, chị nghĩ sao?

Tôi thấy đúng mà! (cười) Một người lớn từng khuyên tôi nếu không thay đổi sẽ khó lấy chồng hoặc nếu kết hôn lại đổ vỡ tiếp.

Tôi hiểu tâm lý chung người đàn ông thích bao bọc, che chở phụ nữ. Không ai đi cưới vợ về lại để người đó làm hết phần việc của mình cả.

Có lúc tôi từng nghĩ hay là thay đổi để phù hợp hơn trong mắt số đông. Nhưng cái gì về tính cách dù cố đến mấy cũng không thể. Thôi cứ chấp nhận sự thật, chẳng thà cô đơn chứ không ép mình sống khác đi được.

Tôi nghĩ yếu đuối hay mạnh mẽ có cái hay riêng, không có cái nào xấu hay tốt.

Tôi không cổ suý cho ai phải sống hay suy nghĩ giống mình. Tôi chỉ mong tất cả phụ nữ được hạnh phúc với lựa chọn.

Nếu hạnh phúc bạn cứ tận hưởng, không cần thiết áp tiêu chuẩn cho người khác nên thế nào mới là hạnh phúc.

- Là mẹ đơn thân, chị dành sự trăn trở, nỗi lòng ra sao với các con?

Hai con là mối quan tâm hàng đầu của tôi hiện tại. Lúc nhỏ lo con sức khỏe, ốm đau, giờ con trưởng thành tôi lại lo theo hướng khác.

Tôi cố gắng quan tâm, tâm sự nhiều hơn các con về mặt tâm sinh lý, chuyện học hành, tương lai ra sao. Là phụ huynh phải thấu hiểu, không nên ép buộc, dễ khiến các bé cảm thấy thiếu được tôn trọng.

Con trai lớn giống tôi, cá tính mạnh và không thích ồn ào. Bé đang giai đoạn dậy thì nên đôi lúc nổi loạn trong suy nghĩ, không ngại phản biện mẹ. Tôi để con tự quyết nhiều việc, có sai thì sửa, không sao cả. Còn con gái ngoan và nghe lời nên tôi khá yên tâm.

Tôi dạy các con từng chút một, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm lẫn cái sai của mẹ để các con tránh vấp phải. Khi chúng trưởng thành, tôi không cần báo hiếu, chỉ cần các con sống tốt, tử tế là đủ.

Ảnh, clip: NVCC

Xem 'Mưa đỏ' tôi đã khóc, các con tôi khóc và thực sự ám ảnh "Con trai tôi không muốn để ai thấy mình khóc, 'đàn ông con trai là cứng cỏi, sao khóc được mẹ'. Nhưng khi Tiểu đội trưởng Tạ hy sinh, con đã khóc", độc giả Minh Thuỳ chia sẻ cảm xúc sau khi xem "Mưa đỏ".