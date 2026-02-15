Ngày 15/2, tờ Nate đưa tin Cha Joo Young sẽ tạm dừng mọi hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Theo công ty quản lý Ghost Studio, nữ diễn viên phải nhập viện kiểm tra chuyên sâu và điều trị trong thời gian dài do chứng xuất huyết mũi tái phát liên tục.

Theo chỉ định của bác sĩ, cô buộc phải phẫu thuật tai mũi họng khi tình trạng không thể trì hoãn thêm. Hiện Cha Joo Young đang trong giai đoạn hồi phục và theo dõi hậu phẫu, chưa thể tham gia các lịch trình quảng bá hay sự kiện.

Tình trạng chảy máu mũi nghiêm trọng của Cha Joo Young.

Trước đó, nữ diễn viên đăng tải trên Instagram loạt hình ảnh, video ghi lại tình trạng bệnh cách đây 5 năm. Trong bài viết, cô cho thấy cảnh máu chảy nhiều, thấm cả nền đường nhựa và tràn xuống bồn rửa mặt suốt hơn 1 giờ. Một số hình ảnh khác ghi lại khoảnh khắc cô truyền dịch điều trị, bên cạnh là khay chứa đầy máu tại phòng khám, khiến nhiều người xót xa. Người hâm mộ hiện gửi lời động viên, mong cô sớm hồi phục và trở lại màn ảnh.

Sinh năm 1990 tại Seoul, Cha Joo Young từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại University of Utah (Mỹ) trước khi ra mắt năm 2016. Cô được biết đến qua các tác phẩm như Cheese in the Trap, Wok of Love, The Spies Who Loved Me và đặc biệt là vai Choi Hye Jeong trong The Glory.

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt sắc sảo, cô ghi dấu ấn với hình ảnh sang trọng, cá tính trên màn ảnh.

Nữ diễn viên tại Lễ trao giải Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc: