Lee Do Hyun đang là tâm điểm của sự chú ý sau khi xác nhận hẹn hò với bạn diễn trong bộ phim The Glory (Vinh quang trong thù hận) – Lim Ji Yeon. Ở tuổi 27, Lee Do Hyun dường như đã có tất cả mọi thứ trong tay từ sự nghiệp, sự mến mộ của khán giả cho đến tình yêu.

Lee Do Hyun xác nhận hẹn hò bạn diễn Lim Ji Yeon vào ngày 1/4.

Tuy nhiên, mới đây trong chương trình You Quiz on the Block, nam diễn viên đã bật khóc khi chia sẻ về gia đình cũng những góc khuất phía sau mà không phải ai cũng biết đến. Lee Do Hyun thừa nhận: ''Có rất nhiều điều về em trai khiến tôi muốn khóc. Em ấy không có bạn bè nên cha mẹ tôi luôn phải trông nom và chăm sóc”.

Nam diễn viên của The Glory cũng áy náy khi từng hứa sẽ trở thành bạn của em trai mình nhưng không thể thực hiện được do lịch trình quay phim bận rộn. “Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho em ấy sau khi lịch trình làm việc kết thúc”, Lee Do Hyun chia sẻ.

Lee Do Hyun xúc động khi nhắc đến cha mẹ và em trai mình

Được biết, em trai của nam diễn viên mắc chứng rối loạn phát triển bẩm sinh và cha mẹ anh đã phải làm nhiều công việc vất vả để nuôi con. Chính vì thế, Lee Do Hyun mong mọi người có thể bao dung và yêu thương em trai mình nếu tình cờ gặp. “Em trai tôi là một đứa trẻ rất ngây thơ và không bao giờ nói dối. Đó chính là lý do vì sao tôi không cần phải giả vờ bất cứ điều gì khi ở bên em ấy”.

Tuy yêu thương em trai là thế nhưng Lee Do Hyun vẫn thấy chạnh lòng khi biết hình nền điện thoại của em trai mình là một nhóm nhạc nữ. Tiết lộ này khiến những khách mời có mặt tại đó không khỏi bật cười.

Lee Do Hyun luôn nỗ lực làm việc để chăm lo cho gia đình

Sau khi gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, Lee Do Hyun đã trả các khoản nợ cho gia đình và mua một căn nhà rộng rãi, tiện nghi hơn cho cha mẹ vào năm ngoái. Nam diễn viên The Glory cho hay anh dự định sẽ tổ chức lễ cưới cho cha mẹ khi có cơ hội và đưa họ đi hưởng tuần trăng mật. “Tôi hy vọng bây giờ cha mẹ có thể tận hưởng cuộc sống riêng của mình. Tôi cũng hứa với em trai sẽ cho nó một cuộc sống để làm bất cứ điều gì trái tim em mong muốn”, Lee Do Hyun nói.

Trước The Glory, Lee Do Hyun cũng đã được chú ý với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như Hotel Del Duna (Khách san bí ẩn), 18 Again (Trở lại tuổi 18),…