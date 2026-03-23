Thư Kỳ xuất hiện tại tiệc thường niên của Hội đạo diễn điện ảnh Hong Kong với vai trò đạo diễn. Bộ phim đầu tay Girl giúp cô giành giải Đạo diễn mới xuất sắc.

Trong phần giới thiệu, đạo diễn Lưu Vĩ Cường gây bất ngờ khi nhắc lại kỷ niệm cũ, cho rằng Thư Kỳ từng “mắc bệnh ngôi sao” từ 30 năm trước. Ông kể khi hẹn thử vai lúc 10h sáng nhưng đến tận 8h tối nữ diễn viên mới đến, đồng thời giải thích vì đi bar uống say nên không thể dậy sớm. Dù vậy, ông nhấn mạnh cả hai đã hợp tác suốt 3 thập kỷ và thực hiện tổng cộng 13 bộ phim.

Trước câu hỏi có khó chịu khi bị nhắc chuyện cũ, Thư Kỳ bật cười cho biết cô không bận tâm. Nữ diễn viên nói đây là câu chuyện quen thuộc, những người từng làm việc với cả 2 đều biết rõ.

Khi được hỏi về khả năng chuyển hẳn sang làm đạo diễn, Thư Kỳ khẳng định vẫn yêu thích diễn xuất. Cô nhớ lại thời mới sang Hong Kong lập nghiệp, từng cùng lúc quay nhiều dự án trong một giai đoạn. Dù rất mệt, cô cho biết khi đó là người mới nên không dám than phiền.

Với phim Girl, Thư Kỳ được đề cử các hạng mục Đạo diễn mới, Đạo diễn xuất sắc và Biên kịch xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Hong Kong, kết quả công bố ngày 19/4. Cô cho biết nếu chiến thắng sẽ rất vui nhưng cũng mong cơ hội được trao cho những đạo diễn trẻ khác.

Tại sự kiện, giải Nam diễn viên chính và Nữ diễn viên chính lần lượt thuộc về Lương Gia Huy với Bổ phong truy ảnh và Liêu Tử Dư với Giống như tình yêu của tôi.

Hội đạo diễn điện ảnh Hong Kong là tổ chức quy tụ các đạo diễn điện ảnh tại Hong Kong được thành lập năm 1989, có ảnh hưởng lớn trong ngành phim ảnh khu vực này.

Nguồn: Zaobao