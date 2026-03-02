Trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan 2026, Thư Kỳ xuất hiện tại show diễn của Bottega Veneta, gây ấn tượng với mái tóc ngắn mới cùng bộ trang phục đen sang trọng.

Ở tuổi 50, cô tiếp tục nhận nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế lẫn người hâm mộ nhờ diện mạo trẻ trung, thần thái tự tin và đầy khí chất.

Thư Kỳ xuất hiện nổi bật tại sự kiện.

Tại sự kiện, Thư Kỳ được xếp ngồi hàng ghế đầu bên cạnh loạt sao, trong đó có nữ diễn viên đoạt Oscar Youn Yuh Jung. 2 nghệ sĩ thoải mái trò chuyện, liên tục lọt vào ống kính với những khoảnh khắc thân thiết.

Trong buổi phỏng vấn nhanh, Thư Kỳ thừa nhận do lệch múi giờ nên “đầu óc chưa kịp xoay”, có phần lúng túng khi trả lời câu hỏi của phóng viên.

Trên mạng xã hội, cô cũng chia sẻ video hậu trường trang điểm và tiết lộ đã vô tình bấm nhầm nút phát trực tiếp vì chưa tỉnh ngủ. Nữ diễn viên hài hước nói mình nhầm tưởng tháng 2 có ngày 29 và 30 nên nghĩ được nghỉ thêm 2 ngày. “Vì dậy quá sớm, tôi chỉ ngủ 5 tiếng”, cô cho biết.

Sinh năm 1976 tại Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Thư Kỳ là gương mặt hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Cô khởi nghiệp từ thập niên 1990 với vai trò người mẫu, từng tham gia một số phim 18+ trước khi chuyển hướng sang dòng phim chính thống.

Nữ diễn viên tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi cô hợp tác cùng đạo diễn Nhĩ Đông Thăng trong Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Thập Tam Muội, qua đó giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Sau đó, Thư Kỳ tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm như: Người vận chuyển, Phi thành vật nhiễu, Nhiếp ẩn nương, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện…

Về đời tư, cô kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân năm 2016. Cặp đôi được công chúng ủng hộ nhờ chuyện tình bền bỉ và kín tiếng.

Nguồn: Sinchew