- Hà Lê chỉ là vai nhỏ trong phim "Không giới hạn" nhưng nhân vật có gì đặc biệt để bạn nhận lời?

Thật ra phía sau câu chuyện nhận vai này cũng khá thú vị. Khi anh Hiếu đạo diễn mời vai diễn này, tôi hỏi đây là vai gì. Anh bảo đây là người yêu cũ của Kiên. Tôi phản xạ luôn và nói: "Anh ơi em không đóng vai phản diện nữa đâu, sau 2 phim Đừng nói khi yêu với Chúng ta của 8 năm sau, em đang được khán giả rất yêu rồi em không muốn bị ghét nữa.

Tạo hình vai Hà Lê của Thuỳ Anh trong "Không giới hạn".

Anh Hiếu đáp lại: "Không! Vai hay lắm. Vai này sẽ được thể hiện rất nhiều khả năng diễn xuất của em và nó không phải phản diện". Thế nên tôi nhận lời vì như mọi người đã thấy, những phim của anh Hiếu đều hot và được chú ý.

- Khi đọc kịch bản bạn thấy sao, nhân vật có hay như Thuỳ Anh kỳ vọng?

Khi đọc kịch bản, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là: "Thôi chết rồi, vai này lại bị ghét nữa cho mà xem". Nhưng phải công nhận đây là một vai khá hay, tâm lý thay đổi liên tục và có nhiều khía cạnh để tôi thể hiện. Tôi luôn làm hết sức với vai diễn mà mình đã nhận. May mắn là khi công bố những hình ảnh đầu tiên của Hà Lê, nhiều khán giả còn comment kiểu: “Chị ơi quậy tới bến đi”. Điều này làm tôi vừa buồn cười vừa thấy vui.

Thuỳ Anh 31 tuổi nhưng đã có 17 năm đóng phim.

- Khi phim lên sóng, chị đón nhận phản ứng của khán giả ra sao bởi vai người yêu cũ thì luôn không nhận được sự ủng hộ?

Khi phim lên sóng, ngoài những ý kiến không thích nhân vật cũng có rất nhiều người khen về diễn xuất và giọng nói của Thuỳ Anh. Với tôi, đó không phải là “gạch đá” mà là động lực và những điều tích cực dành cho một diễn viên.

- Xem phim, bạn thấy có "đã"?

Trời ơi tôi xem phim thấy đã chứ. Phim quay đẹp, mình cũng nhập tâm vào vai diễn cùng với các diễn viên khác và những tập tôi có lên sóng cũng được nhiều người quan tâm. Thế nên tôi khá là vui dù mình chỉ là 1 nhân vật khách mời.

Chia sẻ với chị, cảnh Hà Lê đòi quay lại hay là cảnh quay về để gặp Kiên là ngày đầu tiên tôi đến đoàn. Khi đó tôi còn chưa quen ai trong đoàn mà đã phải lao vào anh Steven Nguyễn ôm với nhiều cảm xúc. Nói thật hôm đấy tôi rất ngại.

Thuỳ Anh và Steven Nguyễn ở hậu trường phim.

- Trong phim có cảnh nào thực sự làm khó Thuỳ Anh?

Cảnh nào với tôi cũng khó. Vì với tôi cảnh ngắn hay cảnh dài, cảnh đơn giản hay cảnh khó, cảnh sinh hoạt hay cảnh đặc biệt đều cần phân tích kỹ và làm sao để mình thể hiện được nhiều chi tiết nhất có thể. Có một chút áp lực là làm sao để thể hiện rõ được tâm lý mâu thuẫn của nhân vật dù chỉ qua ánh mắt.

- Đóng với Steven Nguyễn bạn thấy thế nào? Nhiều cô gái mong vào vị trí của bạn lắm đấy vì Steven vẫn hot quá mà!

Anh Steven rất dễ thương. Với tôi, anh ấy là 1 diễn viên rất nhiệt tình cũng như cố gắng cho vai diễn của mình. Đứng trên góc độ là diễn viên tôi thấy anh ấy là người chuyên nghiệp. Đứng trên phương diện người bạn tôi thấy anh nhiệt tình với mọi người xung quanh.

Thuỳ Anh theo đuổi phong cách sexy.

Mỗi lần tôi đăng cái gì là phải xin lỗi các "bà nhỏ" của Steven trước (cách nam diễn viên gọi fan nữ của mình - PV). Tôi muốn nhắn các bạn: "Dù sao đó cũng chỉ là vai diễn thôi và nói chung là chị đóng phim để cho các em có thể tưởng tượng có nhân vật như vậy, còn lại là xin phép là nhường cho các em hết".

- Đóng vai người yêu của nhiều nam diễn viên đẹp trai trên màn ảnh, không biết ngoài đời bạn trai của Thuỳ Anh là người thế nào?

Tôi vẫn độc thân.

- Thuỳ Anh có đặt ra tiêu chuẩn nào cụ thể cho người mình yêu?

Qua thời gian, tôi hiểu rằng điều mình tìm kiếm ở một người đồng hành không quá phức tạp, đó là sự trân trọng và nuông chiều Thuỳ Anh. Khi công việc cuốn mình đi với nhiều áp lực, tôi vẫn mong có một nơi để tựa vào, nơi mình có thể được là một cô gái mềm mại, nữ tính hơn thay vì luôn phải mạnh mẽ.

Thuỳ Anh sinh năm 1995, gây chú ý năm 14 tuổi khi đóng chính phim sitcom "Bộ tứ 10A8". Năm 2014, ở tuổi 19, Thuỳ Anh gây chú ý với vai chính trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, tác phẩm được đánh giá cao tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Năm 2016, Thùy Anh tiếp tục ghi dấu ấn với Thành phố khác (đạo diễn Phạm Ngọc Lân) từng tham gia tranh giải tại LHP Berlin. Sau khi chuyển vào hoạt động tại TPHCM, nữ diễn viên góp mặt trong hàng loạt phim điện ảnh như: Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng. Cùng với đó, cô tiếp tục góp mặt trong các phim giờ vàng của VTV như: Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau...

Thuỳ Anh trong trích đoạn phim "Không giới hạn":

Ảnh, clip: FBNV