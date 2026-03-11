Không giới hạn tập 22 lên sóng VTV1 tối 10/3 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mối quan hệ của Trung tá Kiên (Steven Nguyễn) và Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Quân. Lam Anh về nhà mẹ Thoa (Thanh Quý) cùng Kiên và có chút giận hờn khi người yêu cũ của anh liên lạc trở lại.

Tuy nhiên sau đó, Kiên thừa nhận đã nói thẳng với người yêu cũ mình đã có người trong lòng và đó không ai khác là Lam Anh. Hoá ra, họ từng thích nhau từ 3 năm trước nhưng vì nhiều lý do mà bỏ lỡ cơ hội đến với nhau dù trong lòng người này đã có hình bóng của người kia.

Cảnh khoá môi lãng mạn của hai diễn viên chính.

Sau quãng thời gian dài chần chừ, cuối cùng Kiên đã lấy hết dũng khí đề nghị Lam Anh làm bạn gái mình và hai người dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào bên bờ biển. Đây được đánh giá là cảnh phim được chờ đợi nhất từ đầu phim Không giới hạn tới nay.

Minh Trang dù bị chê về đài từ nhưng đổi lại, cô lại có nhan sắc cuốn hút và vô cùng đẹp đôi khi diễn cùng Steven Nguyễn. Cả hai tương tác ăn ý khiến khán giả tin họ yêu nhau thật. Trong khi đó, Steven Nguyễn đã lột xác hoàn toàn từ vai Quang rắn rỏi trong phim Mưa đỏ thành Trung tá Kiên hiền lành, tài giỏi và cũng vô cùng tình cảm - một đại diện xuất sắc của người lính trong thời bình.

Minh Trang và Steven Nguyễn trong phim.

Thời điểm Mưa đỏ ra mắt, Minh Trang từng bày tỏ sự phấn khích khi thấy nhân vật Quang của Steven Nguyễn quá ngầu và không ngờ sau này họ lại đóng vai người yêu của nhau trong Không giới hạn. Phim hiện phát sóng trên VTV1 vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Ảnh, clip: VTV