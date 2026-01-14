- Tô Dũng chia sẻ về vai diễn trong phim "Không giới hạn" sắp lên sóng VTV? Vai Lợi có gì thú vị và thách thức anh?

Tôi nhận ra có sự liền mạch trong các bộ phim mình tham gia. Trước đó là Cuộc chiến không giới tuyến rồi tới Không thời gian và bây giờ là Không giới hạn - đều về người lính thời bình. Hai vai trước tôi làm về người lính biên phòng đều không phải vai quá lớn và không có đời sống nhân vật rõ ràng nhưng vai Lợi lần này lại hoàn toàn khác.

Trước đây khán giả thấy tôi thường vào những vai hiền lành, dễ mến hay nhân vật gia trưởng một cách cực đoan còn vai Lợi trong Không giới hạn có đời sống vô cùng sinh động.

Tô Dũng trong vai Lợi phim "Không giới hạn".

Lợi nhõng nhẽo với mẹ (NSƯT Thanh Quý), với người yêu (Anh Đào) và với đội dân quân tự vệ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong luôn nghĩ tới mọi người. Với Kiên (Steven Nguyễn) - bạn thân của anh trai đó là cả một quá trình dài từ mâu thuẫn đầu phim tới hoà hợp với nhau cuối phim. Tôi thích vì nhân vật đa diện, không một màu và có nhiều điều có thể làm.

Trong phim có nhiều cảnh tình cảm giữa hai người đàn ông, giữa 5 người đàn ông với nhau. Đó là tình anh em, tình đồng chí, nhìn đồng đội, nhìn anh em vất vả mà rơi nước mắt. Trước đóng tình cảm nam nữ còn giờ là tình anh em, tình đồng đội, nó lạ khó tả lắm!

- Ban đầu anh đi cast vai Lợi hay vai nào khác trong phim?

Ban đầu vai này dành cho Duy Hưng nhưng vì anh ấy gặp vấn đề về sức khoẻ nên tôi được gọi lên thử vai. Khi đó đạo diễn Đức Hiếu nói: "Anh hơi lo! Em đừng chỉn chu, nói năng lịch sự và để ý quá đến đài từ nữa. Em vẫn là người lính dân quân nhưng phải tự do tự tại giống như vai Điền trong Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Cũng giống như những bộ phim khác, càng làm tôi càng thấy ngấm, cứ lao vào làm không biết mệt. Có hôm chúng tôi quay đại cảnh sau khi ăn trưa đến tận 10h tối mà quên ăn mà không có cảm giác đói. Vào đơn vị quay những cảnh huấn luyện và dân quân với nhau rất vui. Anh em trong lực lượng có thể gặp áp lực còn chúng tôi là diễn viên nên đỡ áp lực hơn.

- Trong "Không giới hạn", Steven Nguyễn - nam diễn viên gây sốt sau bom tấn "Mưa đỏ" - sẽ đóng vai chính - Trung tá Kiên. Dù Tô Dũng đã đóng nhiều phim và quen mặt với khán giả phía Bắc nhưng tham gia một dự án phim cùng ngôi sao đang lên với lượng fan hùng hậu như Steven Nguyễn anh có cảm giác mình bị lấn át và lu mờ vì sức nóng của bạn diễn?

Tôi chưa bao giờ sợ điều đó bởi tôi chỉ quan tâm tới vai diễn của mình, làm sao cho tốt để không xấu hổ với đạo diễn và khán giả. Với tôi tên tuổi lớn hay nhỏ không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi là diễn viên phải làm vì tập thể, vì cái chung.

Có phân đoạn chỉ có 2 người, chúng tôi biết làm thế nào để nương nhau sao cho phim tốt nhất chứ lúc đó tôi không nghĩ mình đang diễn cùng ngôi sao đang lên. Chúng tôi đơn thuần đang làm đúng công việc của mình nên thấy bình thường và không có gì áp lực.

- So với khi thấy Steven Nguyễn trên phim "Mưa đỏ" và ngoài đời khi làm việc chung, Tô Dũng thấy bạn diễn có khác biệt thế nào?

Tô Dũng cùng Steven Nguyễn và Anh Tuấn - chồng diễn viên Anh Đào.

Điều này cũng giống như cảm giác của người xem truyền hình khi thấy diễn viên ở ngoài đời. Nhìn bạn trên phim đĩnh đạc cao lớn và khó gần nhưng ra ngoài bình thường. Hai chúng tôi cùng tuổi nên dễ nói chuyện.

Bạn ấy có chục năm chật vật làm nghề trước khi toả sáng với Mưa đỏ. Tôi cũng phải tới 11 năm mới có một vai diễn khác mình và nhiều đất diễn như Điền trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. Chúng tôi đều từ những vai nhỏ đi lên, làm việc hết sức không biết ngày mai sẽ thế nào rồi dần dần mới có những vai diễn lớn hơn được khán giả ghi nhận. Khi có thời gian rảnh, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về nghề và cuộc sống rồi nhận ra có nhiều điểm chung nên làm việc với nhau dễ chịu.

- Trong "Không giới hạn" anh lại diễn cùng Anh Đào. Khi đóng "Lối về miền hoa", Đào vẫn độc thân, còn khi vào phim này cô ấy đã là gái có chồng. Điều này có làm thay đổi cách các bạn diễn người yêu của nhau?

Trong phim này tôi và Anh Đào sẽ có nhiều cảnh thú vị, tất cả là do nhân vật Lợi khó tính mà không muốn thể hiện tình cảm ở chỗ đông người. Vì thế tôi và Anh Đào có những cảnh thoại rất vui và không có chút áp lực nào. Với Toàn trong Gió ngang khoảng trời xanh, đến tôi bực mình vì nhân vật này còn với vai Lợi tôi được thoả sức làm bởi nhân vật có nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi đã làm hết sức với nhân vật và không có gì hổ thẹn.

Tô Dũng ngoài đời.

Anh Tuấn - chồng Anh Đào cũng trong nghề và cũng tham gia phim Không giới hạn. Chúng tôi chơi với nhau từ lâu và rất ý thức về công việc nên không có sự khác biệt nào khi diễn chung cả. Trong phim này tôi cũng sẽ có cảnh đóng chung với vợ chồng Anh Tuấn và Anh Đào nhưng sẽ giữ bí mật để tạo sự thú vị cho khán giả.

Tô Dũng trong "Không giới hạn"