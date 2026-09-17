Mới đây, diễn viên Thuý Hà gây chú ý với dòng chia sẻ trên trang cá nhân: "Tìm bố cho con nhưng không phải lấy mẹ có vẻ không ăn thua vì cả nửa năm không tìm được ông bố nào! Vậy giờ nói: Tìm bố cho con kèm luôn cả làm chồng của mẹ không biết có thành công không nhỉ? Chỉ cần người sinh năm 1979 làm bố cho con, việc còn lại mẹ cân hết".

Diễn viên Thuý Hà tuổi U50. Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái này sau đó nhận về hơn 11,5 nghìn lượt thích, hơn 1,5 nghìn bình luận, trở thành chủ đề "hot" nhất trên trang cá nhân của Thuý Hà. Bản thân nữ diễn viên Mưa đỏ cũng không khỏi ngạc nhiên khi bài đăng này tiếp cận tới 3,2 triệu người, cho thấy rất nhiều người quan tâm đến việc chị lấy chồng. Nữ diễn viên nói vui: "Biết đâu nhờ status này lại lấy được chồng thật. Cần bố sinh năm 79 là có thật nhé cả nhà, Hà không đùa ạ".

Chia sẻ với VietNamNet về thông tin "tuyển chồng" Thuý Hà nói: "Ai nghĩ thật thì là thật mà ai nghĩ đùa cho là đùa". Nữ diễn viên không phủ nhận song không chia sẻ thêm.

Thuý Hà sinh năm 1978, được khán giả biết tới qua hàng loạt bộ phim truyền hình như: Mưa bóng mây, Về nhà đi con, Chúng ta của 8 năm sau, Ngày mai bình yên... Năm 2025, chị gây chú ý khi vào vai mẹ của nhân vật chính Cường trong Mưa đỏ - bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử với hơn 700 tỷ đồng.

Thuý Hà trong "Mưa đỏ".

Năm 2019, sau khi gây chú ý với vai cô Hạnh bán hoa trong Về nhà đi con, nữ diễn viên chuyển trạng thái Facebook sang "độc thân", lần đầu thừa nhận đã ly hôn. Trước đó, dù đã chia tay chồng sau 15 năm gắn bó khá lâu nhưng nữ diễn viên vô cùng kín tiếng. Chia sẻ với truyền thông, Thúy Hà cho biết vì chồng cũ cũng đã có gia đình mới nên chị quyết định công bố trạng thái hôn nhân của mình như một cách tôn trọng hạnh phúc của người cũ. Nữ diễn viên cho hay chính chị là người quyết định dừng cuộc hôn nhân này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn VietNamNet năm ngoái, Thuý Hà nói có nhiều người muốn tìm hiểu nhưng chị chưa gặp ai phù hợp. "Có những cơ hội bị trôi đi vì có thời điểm tôi muốn tập trung cho công việc gia đình và bản thân. Người ta nói người nổi tiếng, người đẹp hay gặp đại gia nhưng tôi chẳng hiểu đại gia ở đâu". Nữ diễn viên nói chị không cực đoan quá mà quan niệm tùy duyên, khi gặp người phù hợp sẽ tính tiếp.

Trên trang cá nhân, Thuý Hà thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân cùng hai con trai đã lớn với trạng thái tích cực.

Thuý Hà trong "Lời tự sự" (Nguồn: VTV)