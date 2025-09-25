Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Mưa đỏ đã cán mốc 700 tỷ đồng vào ngày 25/9. Kể từ khi chính thức công chiếu vào 22/8/2025, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền liên tục vượt qua các cột mốc doanh thu từng được xác lập trước đó.

Cùng thời điểm, đại diện nhà phát hành Galaxy xác nhận với VietNamNet thông tin Mưa đỏ sẽ công chiếu tới hết ngày 28/9 trước khi chính thức chia tay khán giả ngoài rạp từ 29/9 để chiếu trên các nền tảng khác sau khi đã hoàn thành mốc doanh thu 700 tỷ đồng.

Thượng tá Đặng Thái Huyền chia sẻ sau 1 tháng Mưa đỏ ra rạp, với tư các đạo diễn chị chỉ có thể mô tả bằng 1 từ "hạnh phúc". Với một đạo diễn, việc một tác phẩm ra với công chúng, được khán giả yêu thương là điều tuyệt vời. Nữ đạo diễn cho biết theo thống kê từ nhà phát hành, Mưa đỏ đã đón hơn 8 triệu khán giả đến rạp, trong đó không ít người xem phim nhiều lần.

Chia sẻ của đạo diễn Đặng Thái Huyền khi "Mưa đỏ" rời rạp:

Mưa đỏ không chỉ là bộ phim đề tài chiến tranh có doanh thu cao nhất, phim đầu tiên và duy nhất của một nữ đạo diễn có doanh thu cao nhất mà còn là tác phẩm có thời gian ngắn kỷ lục để trở thành phim Việt đầu tiên thu 700 tỷ.

Mưa đỏ là phim có doanh thu cao nhất khi phát hành vào dịp Quốc khánh. Sẽ rất khó có tác phẩm điện ảnh sau này của Việt Nam vượt qua kỷ lục doanh thu của Mưa đỏ sau này với "tốc độ ánh sáng" như vậy. Tác phẩm chỉ cần 18 ngày công chiếu là đã có thể leo lên vị trí phim ăn khách nhất mọi thời đại mà Mai của Trấn Thành đã nắm giữ suốt 1 năm rưỡi với 551,2 tỷ đồng.