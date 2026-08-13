Ngày 13/8, 8World đưa tin nữ diễn viên Tiết Gia Yến gây chú ý sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bà xuất hiện tại khu Hoàng Phố, Thượng Hải lan truyền trên mạng xã hội.

Tiết Gia Yến vốn nổi tiếng với hình ảnh tràn đầy năng lượng và nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, trong đoạn video mới nhất, nữ nghệ sĩ 76 tuổi được nhìn thấy đi lại khá chậm và thận trọng. Một người giúp việc luôn ở bên cạnh, chủ động đưa tay để bà vịn vào khi di chuyển.

Nữ diễn viên xuất hiện trên đường phố. Ảnh: TVB

Theo hình ảnh được chia sẻ, khi phát hiện người hâm mộ, Tiết Gia Yến vẫn vui vẻ vẫy tay chào và thể hiện sự thân thiện. Dù vậy, gương mặt của nữ nghệ sĩ có phần mệt mỏi hơn thường ngày, mỗi bước đi cũng khá cẩn trọng.

Hình ảnh này khiến nhiều khán giả lo lắng và để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của Tiết Gia Yến.

Được biết, khoảng 2 tháng trước, Tiết Gia Yến từng gặp tai nạn khi trời mưa. Do sàn trơn, bà không may bị tấm thảm ở sảnh dưới công ty vướng vào chân và ngã xuống, khiến phần cánh mũi bên phải bị thương.

Dù gặp sự cố, Tiết Gia Yến vẫn duy trì công việc và hiện tham gia bộ phim Tết Nguyên đán. Ngày 10/8, bà còn chia sẻ một số hình ảnh hậu trường quá trình quay phim mới.

Tiết Gia Yến trên hậu trường phim:

Tiết Gia Yến sinh năm 1950 tại Hong Kong (Trung Quốc), là nữ diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình kỳ cựu của làng giải trí. Bà gia nhập ngành giải trí từ khi còn nhỏ và từng được biết đến với hình ảnh “Nữ hoàng phim thiếu nhi”. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, bà tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Gia đình vui vẻ, Thần ăn, Những cô con dâu mạnh mẽ, Mẹ chồng bá đạo...