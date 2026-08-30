Tín Nguyễn - diễn viên sở hữu hơn 5,5 triệu người theo dõi, từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Lật mặt 7: Một điều ước, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu... vừa hoàn thành tâm nguyện ấp ủ nhiều năm là xây nhà cho cha mẹ.

Chia sẻ với VietNamNet, Tín Nguyễn nói do ảnh hưởng từ đợt lụt hồi tháng 11/2025, ngôi nhà cũ của cha mẹ ở Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) bị sụp nền, móng nhà và tường bị nứt, hầu hết hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, cảm giác có thể sập bất cứ lúc nào.

"Nhận thấy ngôi nhà không thể duy trì thêm nữa, tôi 'liều' luôn dù tài chính khi đó chưa sẵn sàng", cô nhớ lại.

Ngôi nhà rộng 300m2 nằm trên quần thể công trình nhà thờ họ của Tín Nguyễn.

Ngôi nhà mới thuộc khuôn viên nhà thờ họ, rộng 300m2, kết cấu 1 trệt, 2 lầu; gồm 1 phòng thờ lớn, 1 phòng khách và 6 phòng ngủ. Nhà hiện đã xây xong phần thô, cần lát sàn, lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện nội thất, dự kiến tháng 10 tới có thể vào ở.

Do nhà cũ bị tàn phá bởi lụt, Tín Nguyễn rút kinh nghiệm, đầu tư nhiều nhất vào phần móng nhà, nền nhà mới cũng được nâng cao hơn 1,5m so với nhà cũ.

Tín Nguyễn nói 6 phòng ngủ dành cho cha mẹ, 2 chị gái, em trai, 2 cháu và chính cô.

Ngôi nhà hiện đã xong phần thô, dự kiến hoàn thiện vào tháng 10 tới.

"Nhà 300m2 có vẻ lớn nhưng thực tế chỉ vừa đủ để cả nhà sinh hoạt chứ không dư. Ngoài 3 chị em thường xuyên ở nhà, tôi còn 1 chị gái sống cùng chồng gần đó, cuối tuần vẫn hay về chơi, ngủ qua đêm. Tôi muốn ngôi nhà là nơi để về của tất cả thành viên trong gia đình", cô cho biết.

Về kinh phí xây nhà, Tín Nguyễn xin giữ kín, chỉ thừa nhận: "Tôi đã cho 'bay' sạch những gì mình tích cóp trong 3 năm qua. Hiện tôi chưa tất toán nên không chắc chắn tổng kinh phí khoảng bao nhiêu nhưng chi phí phát sinh trong quá trình xây khá nhiều. Tôi không định vay ngân hàng nhưng chắc phải tìm cách để xoay xở thêm để đảm bảo ngôi nhà hoàn thiện đúng tiến độ".

Tín Nguyễn sát sao quá trình xây dựng.

Nữ diễn viên không hối tiếc việc chi "tất tay" số tiền tích cóp vì đây là điều cô hằng ấp ủ. "Tôi hơi liều nhưng liều đúng, nhìn ngôi nhà càng hoàn thành lòng càng thấy vui", 9X nói.

Tín Nguyễn nói thêm, nhà từ đường đóng vai trò quan trọng, không chỉ là chỗ ở mà còn là chốn về, nơi thờ cúng ông bà tổ tiên và gìn giữ truyền thống gia đình.

Hỏi về những rủi ro pháp lý liên quan đến quyền sở hữu, Tín Nguyễn chân thành: "Khi cất nhà từ đường, tôi đã đạt được trọn vẹn tâm nguyện, coi như phần mình đã xong. Tôi cũng xác định mình làm việc, lấy chồng và sinh con ở TPHCM".

Nhà Tín Nguyễn xây cho cha mẹ ở quê

Ảnh: NVCC