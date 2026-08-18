Giữ cân nặng ở mức 45kg, chủ động ăn kiêng cho vai Thảo Liên

Trong phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang chiếu ở rạp, Tín Nguyễn hóa thân thành Thảo Liên - một đoàn viên nghiêm túc, am hiểu lịch sử.

Đây là hình ảnh khác hẳn những vai nghèo khổ quen thuộc mà nữ diễn viên từng đảm nhiệm. Để lên hình với tạo hình chỉn chu trong tà áo dài, cô giữ cân nặng ở mức 45kg, chủ động ăn kiêng để dáng người mảnh mai hơn, phù hợp với đường nét trang phục truyền thống.

Diễn viên Tín Nguyễn.

Đằng sau một Thảo Liên tiết chế trên màn ảnh là một Tín Nguyễn ngoài đời dễ rung động, đến mức bạn bè đặt cho biệt danh vui "Tín mít ướt". Chia sẻ với VietNamNet, cô nói đây vừa là chìa khóa vừa là thử thách của nghề diễn giúp cô chạm được những vai nặng tâm lý nhưng lại là rào cản với những nhân vật cần sự tiết chế, tích cực như Thảo Liên. Bài học lớn nhất đạo diễn Huỳnh Lập chỉ cho cô là diễn viên không được khóc, khán giả mới khóc. Cô đã học cách kìm nén đúng lúc, chỉ để cảm xúc thật bung ra khi ống kính đã tắt.

Cũng vì muốn giữ trọn trải nghiệm của một khán giả thuần túy, nữ diễn viên có thói quen tự mua vé, đeo khẩu trang để một mình vào rạp xem lại phim mình đóng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ gồm Cody Nam Võ, NSƯT Cao Minh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Phương Thanh, Puka, Xuân Phúc cùng nhiều gương mặt khác và có sự xuất hiện đặc biệt của bà Trần Thị Thành, một cựu chiến binh, đảm nhận vai Mẹ Việt Nam Anh hùng. Được diễn chung khung hình với bà cùng các nghệ sĩ gạo cội, Tín Nguyễn có nhiều kỷ niệm khó kể hết, ấn tượng nhất là không khí trường quay luôn nhiệt tình, vui vẻ và ấm áp như một gia đình lớn mỗi ngày lên phim trường.

Tín Nguyễn trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu":

Thu nhập thật sự

Nguồn thu chính của Tín Nguyễn không đến từ phim ảnh mà từ kênh TikTok, YouTube và Fanpage. Tín Nguyễn nhận phim rất chọn lọc, chỉ dành cơ hội cho những nhân vật thực sự yêu thích để sống trọn với một vai diễn đòi hỏi thời gian và buộc cô tạm gác gần như toàn bộ hoạt động khác.

Chính vì thu nhập chính vẫn nằm ở mạng xã hội, Tín Nguyễn hình thành một nhịp làm việc riêng để không bị động khi có phim. Trước mỗi dự án điện ảnh, Tín Nguyễn dành hẳn một khoảng thời gian để quay dự trữ hàng loạt video đời thường, đủ dùng cho cả tháng đóng phim.

Tín Nguyễn khi trang điểm khác hẳn hình ảnh lam lũ trên phim.

Tín Nguyễn chia sẻ với VietNamNet, sự tự chủ về kinh tế ấy giúp cô đứng vững qua khoảng lặng năm 2023 - thời điểm nữ diễn viên chủ động ngừng nhận phim để xem, học nhiều hơn. Tín Nguyễn thẳng thắn nhìn nhận nếu không tự chủ được tài chính, người diễn viên dễ nhận mọi vai diễn đến với mình dù không thật lòng yêu thích chỉ để duy trì cuộc sống. Nhờ giữ được thế chủ động ấy, Tín Nguyễn mới có thể thăng hoa với những vai diễn mình thực sự lựa chọn, thay vì bị cuốn theo áp lực kinh tế.

Nhìn lại hành trình điện ảnh từ vai diễn điện ảnh đầu tay Tư Thắm trong Lật mặt 7 với doanh thu 482 tỷ đồng, rồi tới các vai trong trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Phá đám: Sinh nhật mẹ, Ma xó với doanh thu hơn 140 tỷ đồng hồi tháng 5, Tín Nguyễn - người được khán giả đặc nickname ''diễn viên 100 tỷ'' chia sẻ đa số các vai cô nhận đều gắn với hoàn cảnh nghèo khó. Nữ diễn viên mong đóng dạng vai hành động, mạnh mẽ hơn dù thừa nhận ngoại hình nhỏ nhắn khiến việc tìm kịch bản phù hợp không dễ dàng.

Cuộc hôn nhân không chính thức và định nghĩa thành công ở tuổi gần 30

Tín Nguyễn từng trải qua một cuộc hôn nhân không chính thức và người kia đã tìm đến người mới đúng vào lúc cô dồn toàn bộ tâm sức cho ước mơ diễn xuất. Tín Nguyễn không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Với cô, mọi biến cố xảy đến trong đời đều có lý do, giúp mình trưởng thành hơn và Tín Nguyễn không hối tiếc về lựa chọn của mình ở thời điểm đó.

Về chuyện tình cảm ở hiện tại, Tín Nguyễn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, thay vì chủ động tìm kiếm hay gác lại sự nghiệp để ưu tiên một mối quan hệ.

Tín Nguyễn không hối tiếc cuộc hôn nhân không chính thức trong quá khứ.

Song song với sự nghiệp, Tín Nguyễn vẫn âm thầm ấp ủ việc xây dựng lại nhà thờ tổ khang trang cho bố mẹ ở Phú Yên. Cô từng đau lòng mỗi khi nghĩ đến cảnh ông bà phải chuyển chỗ vì ngập lụt và mong muốn có một không gian thờ cúng đủ cao ráo, vững chãi trước khi tính đến chuyện lập gia đình riêng. Công trình hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Ở tuổi 29, Tín Nguyễn nhìn nhận bản thân hiểu rõ cái giá của việc thành công quá nhanh nên luôn chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất thay vì tưởng tượng viển vông về tương lai. Cô tin nếu cố gắng hết mình mà vẫn thất bại, đó là giới hạn thực sự của bản thân. Còn nếu thành công, đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực.

Ảnh, video: NSX, FBNV