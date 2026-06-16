LỜI TOÀ SOẠN Điện ảnh Việt đang ở giai đoạn bùng nổ với nhiều phim ra rạp mỗi năm, điều đó đồng nghĩa với việc luôn cần thêm những gương mặt mới ở đa lĩnh vực để thu hút khán giả bên cạnh các diễn viên ngôi sao. Việc mời hoa hậu, TikToker đóng phim giúp giải quyết khâu khan hiếm diễn viên và tranh thủ lượng fan có sẵn của họ nhưng đồng thời cũng mang đến cho nhà sản xuất nhiều rủi ro bởi không phải ai cũng biết diễn, đôi khi họ còn phá hỏng một tác phẩm. VietNamNet triển khai loạt bài về cái được và mất quanh xu hướng mời hoa hậu TikToker đóng phim hiện nay.

Theo thống kê, điện ảnh Việt trong năm 2026 dự kiến có khoảng 80 tác phẩm ra rạp. Đây là kỷ lục mới về số lượng dự án, tạo nên cuộc đua phòng vé sôi động.

Cùng với sự bùng nổ đó, phim ảnh rất cần gương mặt mới và sự xuất hiện của các hoa hậu, TikToker trở thành luồng gió mới nhiều tiềm năng cho thị trường điện ảnh.

Đằng sau xu hướng thịnh hành đó là “con dao 2 lưỡi” với nhà sản xuất, đạo diễn lẫn chính diễn viên mới chập chững lấn sân.

Cơ hội vàng cho loạt gương mặt không chuyên

Dễ nhận thấy, phần lớn tác phẩm điện ảnh ra rạp hiện nay luôn có bóng dáng TikToker. Khi "cơn sốt" mang tên sao mạng được săn đón, họ như mắt xích không thể thiếu của các đoàn phim.

Tín Nguyễn - 1 trong những TikToker hiếm hoi tỏa sáng, được công nhận khi lấn sân điện ảnh.

Nổi bật trong loạt TikToker đóng phim phải kể đến Tín Nguyễn. Cô casting và trúng vai dự án Lật mặt 7 của đạo diễn Lý Hải trước sự hoài nghi của số đông. Dẫu vậy, vai diễn người vợ miền Trung chanh chua, đanh đá, hết mực yêu thương chồng con đã chinh phục được khán giả. Từ đây, cơ hội điện ảnh mở ra cho cô gái 29 tuổi với liên tiếp các phim như Thám tử Kiên, Phá đám sinh nhật mẹ và Ma xó đang thắng thế ngoài rạp…

Hoàng Kim Ngọc ghi dấu trên màn ảnh rộng với vai "bà đồng" (cô Liễu) trong phim điện ảnh Đèn âm hồn. Tương tự, trong Lật mặt 8, Lê Tuấn Khang dù chỉ đóng vai khách mời nhưng được báo chí viết nhiều hơn cả nam chính.

Phía các hoa hậu, nhiều gương mặt cũng cho thấy tiềm năng nhất định. Đoàn Thiên Ân từ màn chào sân Nụ hôn bạc tỷ đã có bước tiến dài với Hẹn em ngày nhật thực; hoa hậu Thùy Tiên ghi dấu ấn qua vai cô hầu gái trong Linh miêu; hoa hậu Kỳ Duyên với vai thứ chính phản diện trong Bộ tứ báo thủ được đánh giá triển vọng...

Phần lớn các hoa hậu đều tham gia khóa học diễn xuất ngắn hạn tại học viện, buổi workshop. Nhờ thế, họ phần nào nắm được kiến thức cơ bản để phân tích tâm lý nhân vật và không bị "khớp" khi ra phim trường.

Chia sẻ với VietNamNet, Tiến sĩ Hà Thanh Vân cho rằng hoa hậu hay TikToker có lợi thế nhất định khi bước vào “cuộc đua” điện ảnh.

Với hoa hậu, lợi thế đầu tiên là ngoại hình, thần thái, khả năng xuất hiện trước công chúng và một lượng người theo dõi sẵn có từ các cuộc thi sắc đẹp. Còn ở TikToker, lợi thế nằm ở khả năng tạo sự chú ý, hiểu nhịp truyền thông mạng, biết cách tạo “moment” (khoảnh khắc - PV) và có sẵn cộng đồng khán giả trẻ.

Nhiều TikToker khi bước sang phim ảnh có lợi thế ở sự sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng, hiểu thị hiếu khán giả và tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Nếu chọn đúng vai, các gương mặt không chuyên có thể tạo ra cảm giác mới mẻ và hoàn toàn tỏa sáng. Có nhân vật không nhất thiết cần kỹ thuật diễn xuất quá phức tạp mà cần khí chất, sự tự nhiên, đúng người đúng vai. Một hoa hậu có thể phù hợp với chính vai hoa hậu, người mẫu, cô gái trong showbiz.

Một TikToker có thể phù hợp với vai hài duyên, bạn trẻ thành thị, nhân vật có màu sắc đời sống mạng. Khi đạo diễn biết khai thác đúng giới hạn và sở trường, họ có thể trở thành điểm nhấn thú vị.

Trước khi vướng lao lý, hoa hậu Thùy Tiên là gương mặt tiềm năng của điện ảnh.

Dẫu vậy, cần phải phân biệt rõ giữa “người nổi tiếng đi đóng phim” và “diễn viên”. Nổi tiếng là điều kiện truyền thông, không phải điều kiện nghệ thuật. Điện ảnh không chỉ cần gương mặt đẹp hay lượng người theo dõi lớn.

Điện ảnh với đặc thù cần khả năng hóa thân, đài từ, tiết chế biểu cảm, cảm nhận nhịp phim, làm việc với bạn diễn, chấp nhận kỷ luật trường quay và quan trọng nhất là khả năng biến mình thành nhân vật, chứ không phải bê y nguyên thương hiệu cá nhân lên màn ảnh.

“Tôi không nhìn hiện tượng này theo hướng cực đoan, không nên mặc định hoa hậu, TikToker đóng phim là sai hay dở. Ngược lại cũng không nên dễ dãi xem độ nổi tiếng là giấy thông hành vào điện ảnh.

Vấn đề nằm ở chỗ họ đến với điện ảnh bằng thái độ nào như một cuộc thử thách nghiêm túc hay chỉ là một thương vụ mở rộng thương hiệu cá nhân”, Tiến sĩ Hà Thanh Vân đánh giá.

"Con dao 2 lưỡi" và nước cờ mạo hiểm

Chuyện mời các hoa hậu, người đẹp, hot girl, TikToker tham gia phim đem tới nhiều lợi ích về mặt truyền thông, đáp ứng nhu cầu tò mò của thị trường. Thế nhưng, nguy cơ tiêu cực vẫn là điều khiến nhiều người trăn trở.

Theo chuyên gia, trào lưu trên nếu không được kiểm soát kỹ càng từ đầu vào lẫn đầu ra sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu tính nghệ thuật và kỹ năng diễn xuất.

Nếu vai diễn được viết ra chỉ để tận dụng nhan sắc hoặc lượng follow thì bộ phim lúc đó không còn là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Một khi diễn xuất không thuyết phục, sự tò mò của công chúng sẽ nhanh chóng biến thành thất vọng.

Thứ hai là yếu tố hiệu ứng ngược. Khi một gương mặt quá nổi tiếng với hình ảnh nào đó, khán giả có thể không còn nhìn thấy nhân vật nữa mà chỉ thấy người nổi tiếng đang đóng phim. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng dự án, sự tiếp nhận của công chúng.

Không ít người đẹp từng được PR rầm rộ cho dự án, đến khi phim khép lại, điều đọng lại duy nhất nơi khán giả chỉ là xoay quanh yếu tố nhan sắc, ngoại hình còn chuyên môn chính là diễn xuất lại hoàn toàn lu mờ.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy khiến nhiều người hoài nghi dù đã đóng đến 4 tác phẩm điện ảnh.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy định hướng đóng phim chuyên nghiệp từ vài năm qua với các dự án như: Bộ tứ báo thủ, Mai, Đảo độc đắc – Tử mẫu Thiên linh cái và gần nhất là Ốc mượn hồn.

Dù không còn là gương mặt mới, diễn xuất của cô vẫn khiến nhiều người hoài nghi. Trong các dự án, người đẹp này đều được nhận xét xinh đẹp, quyến rũ, trong khi biểu cảm lại khá đơ cứng và đài từ yếu.

Trước phản ứng của khán giả, Tiểu Vy nói sợ, tủi thân khi bị gắn mác cụm từ "Bình hoa di động". Cô mong mọi người xem mình như bông hoa trên hành trình tỏa hương, bởi ý thức rõ bản thân còn nhiều thiếu sót, vẫn cố gắng từng ngày suốt 8 năm qua.

Hoa hậu Tiểu Vy nói sợ, tủi thân khi bị gắn mác "Bình hoa di động"

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ bày tỏ với phóng viên, trong 1 bộ phim ra mắt, việc khán giả có ý kiến khác nhau về diễn xuất là điều hoàn toàn bình thường. Với tư cách đạo diễn, anh luôn nhìn một vai diễn trong bức tranh tổng thể.

“Tiểu Vy vẫn còn một hành trình dài phía trước với diễn xuất, cũng như bất kỳ diễn viên nào khác. Điều khiến tôi hài lòng là Vy đã mang đến cho nhân vật một màu sắc riêng.

Sau những suất chiếu đầu tiên, nhiều khán giả tranh luận về nhân vật của Vy, yêu hay ghét, đồng cảm hay nghi ngờ. Với tôi, đó là dấu hiệu cho thấy nhân vật đã tạo được sự kết nối với người xem”, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói.

Ở góc nhìn của mình, đạo diễn cho rằng, điều quan trọng nhất của một vai diễn không phải là khiến tất cả mọi người đều khen mà là khiến khán giả nhớ đến nhân vật đó sau khi bộ phim kết thúc.

Yếu tố cuối cùng, cũng quan trọng nhất là tác động đến chính nền điện ảnh Việt. Nếu nhà sản xuất quá ưu tiên người nổi tiếng tay ngang, nhiều diễn viên được đào tạo bài bản có thể bị mất cơ hội. Điều này về lâu dài là mối nguy cho điện ảnh Việt.

Một nền điện ảnh muốn phát triển phải có lực lượng diễn viên chuyên nghiệp, có học hành trường lớp, có tích lũy vai diễn, có khả năng đảm nhận nhiều loại nhân vật. Do đó, không thể để thuật toán mạng xã hội thay thế hoàn toàn việc casting diễn viên.

Phim Live: Phát trực tiếp của đạo diễn Khương Ngọc chiếu rạp hồi cuối tháng 9/2023 với dàn diễn viên chủ yếu các hot TikToker như Ngân 98, Long Chun, Tina Thảo Thi, Hoàng Anh Panda, Bé 7… Kết quả, dự án đã rời rạp với doanh thu vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh nội dung phim yếu, 1 lý do chính khiến dự án thua là các vai diễn được xây dựng hời hợt, nông cạn.

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Tương tự, đạo diễn Hoàng Nam - 1 YouTuber đã “nếm quả đắng” với tác phẩm Thế hệ kỳ tích quy tụ các TikToker dù dự án Đèn âm hồn của anh trước đó thu

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về hơn 105 tỷ đồng.

Qua đó chứng minh việc lạm dụng, mời gọi các TikToker đóng phim để hút truyền thông là chưa đủ mà còn cần nhiều yếu tố, bao gồm kịch bản và cách kể chuyện - 2 yếu tố cốt lõi để kéo chân khán giả ra rạp.

Bài 3: Hoa hậu, TikToker đóng phim: Đừng chỉ để 'câu' khách

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