Sinh năm 1987, Trương Phương từng ghi dấu ấn qua các phim truyền hình như Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai. Sở hữu chiều cao 1,50m, cô được khán giả nhớ đến với hình ảnh tươi vui.

Đầu năm 2025, nữ diễn viên tổ chức lễ cưới với bạn trai người New Zealand cao khoảng 1,90m tại Hà Nội. Hôn lễ diễn ra ấm cúng trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết.

Trương Phương và chồng thứ 2.

Sau khi kết hôn, Trương Phương chia sẻ cuộc sống hôn nhân của cô diễn ra nhẹ nhàng, viên mãn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường hạnh phúc bên chồng, từ sinh hoạt gia đình đến những chuyến đi chung. Cô cũng gây chú ý khi khoe món quà là chiếc nhẫn kim cương được ông xã dành tặng.

Nhiều người cho rằng cô có 'số hưởng' khi kết hôn với chồng ngoại quốc. Song Trương Phương cho rằng nếu người phụ nữ không có giá trị riêng, không có năng lực tự thân rất dễ trở thành người phụ thuộc.

Với Trương Phương, giàu là một lợi thế nhưng năng lực cá nhân mới là chìa khóa để giữ vững vị thế trong hôn nhân. Đặc biệt, khả năng ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện tại của cô tại New Zealand.

Cô cho biết bản thân không cần tiếng Anh quá siêu để thi cử nhưng cần đủ tốt để hòa nhập, tự tin giao tiếp và nắm bắt cơ hội.

"Cảm giác tự mình làm chủ lời nói, tự nắm bắt cơ hội rất thích và tự tin hơn nhiều so với việc phải chờ người khác phiên dịch hộ", nữ diễn viên nói.

Để củng cố sự tự tin, Trương Phương cho biết cô lựa chọn học lại tiếng Anh một cách nghiêm túc hơn. Không đặt mục tiêu bằng cấp, cô hướng đến việc nâng cao khả năng giao tiếp và phản xạ trong đời sống thực tế.

"Muốn làm đại gia của chính cuộc đời mình, tự mình phải không ngừng trau dồi trước", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết do lịch trình bận rộn, cô chọn hình thức học linh hoạt qua ứng dụng trên điện thoại để rèn phát âm, giao tiếp và phản xạ. Tuy nhiên, Trương Phương nhấn mạnh việc học ngôn ngữ đòi hỏi sự kiên trì lâu dài chứ không thể đạt kết quả trong ngày một ngày hai.

Trước khi đến với hạnh phúc hiện tại, Trương Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2024 do bất đồng quan điểm sống. Cô thừa nhận những trải nghiệm trong quá khứ giúp mình hiểu rõ hơn điều bản thân thực sự cần ở một người bạn đời.

Hiện tại, bên cạnh cuộc sống gia đình, nữ diễn viên vẫn duy trì hình ảnh tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường, lan tỏa tinh thần sống chủ động và độc lập.

Qua những chia sẻ của mình, Trương Phương cho thấy hình ảnh một phụ nữ hiện đại trân trọng hạnh phúc hôn nhân nhưng không đánh mất giá trị bản thân. Với cô, tình yêu bền vững không chỉ đến từ sự đủ đầy vật chất mà từ sự đồng hành của hai cá thể độc lập, cùng tôn trọng và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.