TRG04864.jpg
Với chủ đề "Thắp sáng di sản - Khởi vận Hoa Lư" diễn ra tại Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), NTK Cao Minh Tiến đã trình làng bộ sưu tập mới mang tên "Bồng bềnh". Diễn viên Tú Oanh sang trọng, cài các trong áo dài đỏ thắm.
TRG04903.jpg
Nữ viễn viên có mối quan hệ thân thiết với Cao Minh Tiến. Vì vậy, các bộ sưu tập mới của anh, khi được mời diễn viên Tú Oanh đều nhận lời trình diễn.
TRG05343.jpg
Diễn viên Minh Cúc cá tính với áo cách tân. 
TRG05398.jpg
Minh Cúc cũng là nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trong các show trình diễn thời trang của Cao Minh Tiến. 
TRG05773.jpg
Diễn viên Đào Hoàng Yến trình diễn tự tin trên sân khấu. 
TRG05118.jpg
"Bồng bềnh" được ví như một bản giao hưởng thị giác, tái hiện vẻ đẹp di sản của vùng đất Cố đô Ninh Bình qua lăng kính thời trang cao cấp. Tên gọi bộ sưu tập gợi cảm giác hư ảo, bảng lảng sương khói của Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, lấy cảm hứng từ chuyển động nhẹ nhàng của sông nước, mây trời và núi đá vôi.
TRG05621.jpg
Các thiết kế thể hiện sự kết nối giữa con người và vùng đất linh thiêng, với hình ảnh mái đao, họa tiết mây, hoa sen trong kiến trúc đình chùa cổ được cách điệu tinh tế. Những đường xếp nếp, layer bèo nhún mềm mại gợi nhịp trôi lững lờ của dòng Ngô Đồng, tạo hiệu ứng thị giác giàu chất thơ.
TRG05567.jpg
Cao Minh Tiến ưu tiên sử dụng chất liệu truyền thống như gấm, lụa tơ tằm, đũi, tơ sống, kết hợp kỹ thuật thêu tay, đính kết thủ công cầu kỳ, làm nổi bật giá trị văn hóa và tay nghề làng nghề Việt. Bề mặt chất liệu được xử lý 3D sống động, bắt sáng tinh tế.
TRG05202.jpg
Việc ra mắt vào thời khắc chuyển giao năm mới cũng cho thấy tinh thần sáng tạo bền bỉ, không ngơi nghỉ của NTK Cao Minh Tiến.