Quỳnh Nga và Việt Anh thoải mái thể hiện những khoảnh khắc tình cảm khi chụp bộ ảnh mới, cho thấy sự thay đổi rõ rệt kể từ khi công khai mối quan hệ. Vẻ ngoài nổi bật và sự ăn ý của cặp đôi nhận nhiều lời khen từ khán giả và đồng nghiệp.

Quỳnh Nga gợi cảm trong bộ ảnh.

Trong loạt ảnh, Quỳnh Nga và Việt Anh gây chú ý với phong cách hiện đại, trẻ trung. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi người hâm mộ được chứng kiến Quỳnh Nga và Việt Anh thoải mái thể hiện sự thân mật sau nhiều năm giữ kín chuyện tình cảm.

Trước khi trở thành một cặp đôi công khai, Quỳnh Nga và Việt Anh đã có nhiều năm thân thiết. Tin đồn tình cảm giữa hai người bắt đầu rộ lên từ năm 2019, thời điểm cả hai cùng trải qua đổ vỡ hôn nhân và đóng chung phim Sinh tử. Trong phim, Việt Anh đảm nhận vai Mai Hồng Vũ còn Quỳnh Nga vào vai Quỳnh Trinh. Những cảnh diễn ăn ý cùng việc thường xuyên xuất hiện bên nhau ngoài đời khiến cả hai nhiều lần được khán giả “đẩy thuyền”. Tuy nhiên, trong nhiều năm, họ đều khẳng định chỉ là bạn bè, đồng nghiệp và thành viên trong cùng nhóm bạn thân nổi tiếng.

Cặp đôi xuất hiện đầy tình tứ khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Tháng 7/2026, Quỳnh Nga và Việt Anh đồng loạt đăng video ghi lại những khoảnh khắc tình cảm trong chuyến đi tại Nga. Trong video, Việt Anh liên tục chụp ảnh, chăm sóc Quỳnh Nga giữa khung cảnh lãng mạn. Ngày 16/7, nam diễn viên chính thức xác nhận cả hai đang yêu nhau và cho biết họ đã có khoảng 1 năm gắn bó.

Sau khi công khai, cặp đôi không còn né tránh những khoảnh khắc chung. Họ cùng nhau tận hưởng các chuyến du lịch nước ngoài, trong đó có Nga và Trung Quốc, đồng thời thoải mái xuất hiện bên nhau trước công chúng. So với giai đoạn nhiều năm liên tục bị đặt câu hỏi về mối quan hệ, hình ảnh hiện tại của Quỳnh Nga và Việt Anh cởi mở hơn đáng kể.

Việt Anh lịch lãm, trẻ trung bên bạn gái dù đã 45 tuổi.

Quỳnh Nga sinh năm 1988. Cô được khán giả biết đến từ vai “Cá sấu chúa” trong Lập trình cho trái tim, sau đó gây chú ý với vai Nhã trong Về nhà đi con và tham gia Sinh tử. Nữ diễn viên cũng từng góp mặt trong các chương trình như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Bước nhảy hoàn vũ.

Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh ghi dấu qua các phim Chạy án, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử và Hướng dương ngược nắng. Năm 2024, nam diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Việt Anh đăng video cùng Quỳnh Nga kèm lời nhắn "Chiều lắm đấy nhé, Quỳnh Nga biết tôi rất ghét chụp ảnh đấy":

Ảnh, clip: FBNV