Trên trang cá nhân, Quỳnh Nga và NSƯT Việt Anh đăng tải đoạn video kỷ niệm chuyến du lịch tại Nga vào tháng 7, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào cùng cử chỉ thân mật. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng và sự ủng hộ từ đồng nghiệp, công chúng sau khi công khai mối quan hệ.

Quỳnh Nga - Việt Anh tình tứ sau công khai quan hệ.

Quỳnh Nga cho biết cả 2 tìm thấy sự đồng điệu, thấu hiểu cũng như tôn trọng nhau sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân. Tuy vậy, cô nhấn mạnh 2 người cần thêm thời gian để tìm hiểu. “Ở tuổi U40, tôi cần phải có sự nghiêm túc, chín chắn trong tình yêu. Tôi mong có thể tìm được một nửa nắm chặt tay mình đi muôn nơi, đường đường chính chính giới thiệu với tất cả mọi người”, Quỳnh Nga chia sẻ với truyền thông.

Trước đó, Quỳnh Nga - Việt Anh bị nghi ngờ hẹn hò vì thường xuyên kề cận tại các sự kiện, buổi họp mặt bạn bè. Tuy nhiên, đôi nghệ sĩ khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Họ luôn đồng hành từ công việc đến các dự án cá nhân. Hai nghệ sĩ từng gây chú ý khi góp mặt trong phim Sinh tử, cùng diễn nhiều cảnh tình cảm. Trong giai đoạn Quỳnh Nga tham gia Bước nhảy hoàn vũ, Việt Anh đã hỗ trợ bạn gái trong khâu chọn nhạc, xây dựng ý tưởng, trao đổi với bạn nhảy… Cô cũng giúp đỡ bạn trai nghiên cứu thị trường, kết nối với đối tác khi anh lấn sang lĩnh vực kinh doanh.

Cặp đôi quyết định hẹn hò sau 7 năm gắn bó.

Đôi nghệ sĩ còn có chung sở thích về thời trang, thể thao. Mỗi khi xuất hiện, Quỳnh Nga - Việt Anh đều nổi bật với phong cách ăn mặc đồng điệu. Cả 2 có niềm đam mê với bộ môn pickleball, tích cực tập luyện, đồng thời tham gia nhiều giải đấu.

Ở tuổi U40, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng quyến rũ, trẻ trung hơn tuổi. Nhiều năm liền, Quỳnh Nga duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Diễn viên ngày càng gợi cảm, quyến rũ ở tuổi U40.

Khi mới bước vào lĩnh vực giải trí, nữ diễn viên từng được nhận xét có nhan sắc không quá nổi bật. Sau đó, Quỳnh Nga quyết định thay đổi bản thân bằng cách chăm chỉ vận động. Hiện ngoại hình của cô đã có nhiều thay đổi.

Quỳnh Nga đều đặn tập luyện múa, yoga bay, gym nhằm tăng cơ, nâng cao sự dẻo dai cũng như cải thiện số đo vòng 2, vòng 3. Bên cạnh đó, cô kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt chú trọng bữa sáng để có đủ năng lượng cho một ngày hoạt động.

Nữ diễn viên ưa chuộng những thiết kế táo bạo giúp tôn lên đường cong cơ thể mỗi khi tham dự sự kiện hay trình diễn. Trên màn ảnh, cô thường hóa thân thành các nhân vật ăn mặc cá tính, có tính cách phóng khoáng. Nhưng trong đời sống thường ngày, nữ nghệ sĩ lại thích xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính.

“Tôi không mong muốn bản thân bị gắn liền với phong cách gợi cảm. Tôi chỉ muốn mình là một cô gái ngọt ngào”, cô bày tỏ.

Quỳnh Nga sinh năm 1988. Cô vào nghề với vai trò ca sĩ nhưng bắt đầu nổi tiếng khi tham gia phim Lập trình trái tim. Cô từng có khoảng thời gian rời showbiz rồi trở lại với vai diễn Nhã trong phim Về nhà đi con. Vài năm trở lại đây, Quỳnh Nga tham gia nhiều gameshow như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Bước nhảy hoàn vũ…

Quỳnh Nga và Việt Anh tình tứ du lịch

Ảnh, clip: FBNV