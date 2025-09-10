Ngày 10/9, theo tờ Sinchew, nam diễn viên Vương Hạo Tín gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình quay phim ngắn Điệp vụ đường Portland tại Trung Quốc. Trong một cảnh hành động, anh bị nứt xương sườn gây đau đớn.

Vương Hạo Tín chia sẻ: “Khi quay cảnh đánh nhau, tôi không may bị chấn thương ở xương sườn, hiện tại có vết nứt, thở cũng thấy đau. Đây là điều khó tránh khi thực hiện phim hành động. May mắn là có chuyên gia trị liệu tại đoàn giúp tôi giảm bớt căng cơ, hy vọng sớm hồi phục để tiếp tục công việc”.

Nam diễn viên bị nứt xương sườn và bong gân tay chân khi đóng cảnh hành động.

Trước đó, trong một cảnh quay khác, anh phải mặc bộ mascot dày cộm giữa thời tiết oi bức, dẫn đến tình trạng say nắng, buộc phải nghỉ ngơi và uống nhiều nước để hồi phục. Ngoài vết thương ở xương sườn, nam diễn viên còn bị bong gân tay chân, song vẫn kiên quyết tự mình hoàn thành các cảnh quay. Anh nhấn mạnh: “Dù khó khăn, nhưng lần hợp tác với Mã Chí Vỹ rất vui vẻ, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”.

Vương Hạo Tín sinh năm 1983 tại Tân Cương, sau đó cùng gia đình chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, đến năm 2008 anh gia nhập TVB, dần khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn. Bước ngoặt sự nghiệp của Vương Hạo Tín là vai diễn trong Nhiệm vụ xuyên thời gian (2016). Một năm sau, anh được trao giải Thị đế TVB nhờ vai luật sư khiếm thị trong Bước qua ranh giới (2017).

Vương Hạo Tín thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị đế TVB) 2017.

Đến năm 2022, Vương Hạo Tín rời TVB, ký hợp đồng với công ty quản lý tại Trung Quốc để mở rộng sự nghiệp, tập trung đóng phim.

Vương Hạo Tín tại chương trình "Lớp học siêu việt vô hạn":

Ảnh, Video: Tư liệu