Sau hơn 40 năm gắn bó với âm nhạc cách mạng, NSND Thái Bảo không chỉ được nhớ đến như một giọng ca giàu cảm xúc mà còn là hình ảnh của một nghệ sĩ giản dị và đầy năng lượng tích cực ở tuổi ngoài 60.

Tên tuổi NSND Thái Bảo gắn liền với những ca khúc đi cùng năm tháng như: Thời hoa đỏ, Thăm bến Nhà Rồng, Vết chân tròn trên cát… với giọng hát từng đi qua những chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội.

NSND Thái Bảo.

Nhưng phía sau ánh hào quang sân khấu, chị lại chọn cho mình một lối sống giản dị, không chạy theo vật chất. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, điều khiến chị giàu có không phải là tiền bạc mà là tình yêu của gia đình, khán giả và niềm đam mê âm nhạc.

Ở hiện tại, sau những năm tháng cống hiến hết mình, NSND Thái Bảo dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Một cuộc sống không còn vội vã nhưng đủ đầy theo cách riêng.

Điểm khiến nhiều người bất ngờ ở NSND Thái Bảo chính là nguồn năng lượng dồi dào và vẻ ngoài trẻ trung. Đằng sau đó là một lối sống kỷ luật, đặc biệt là thói quen tập luyện thể thao đều đặn, nhiều bạn bè yêu mến gọi chị là "vận động viên cừ khôi" vì môn gì cũng chơi giỏi.

Hạnh phúc mỗi ngày của NSND Thái Bảo là cùng chồng rèn luyện sức khỏe, tập thể thao.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ với VietNamNet, sau mấy chục năm làm nghề vất vả, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, chị nhận ra điều quan trọng nhất ở hiện tại chính là sức khỏe. Chị nói: "Bây giờ có nhiều thời gian hơn, tôi tập trung chăm sóc sức khỏe và sống theo cách của mình, trân trọng những niềm vui, những điều tích cực và buông bỏ những điều mệt mỏi".

Với Thái Bảo, thể thao không phải là phong trào mà là một phần của cuộc sống bởi chị quan niệm "có sức khoẻ là có tất cả". Nếu không đi diễn hoặc bận công việc, chị đều dành thời gian bơi lội, chơi bóng bàn với đồng nghiệp như: nhạc sĩ An Hiếu, ca sĩ Phúc Tiệp, Lương Nguyệt Anh... Ngoài ra, Thái Bảo cũng thường xuyên đi uống cà phê với bạn thân, nghe nhạc thiền vào sáng sớm hoặc tối muộn giúp cân bằng tinh thần.

Không còn là những chuyến đi dày đặc hay áp lực phải hoàn hảo trên sân khấu, NSND Thái Bảo của hôm nay chọn cách sống chậm.

Đó là những ngày bình dị bên gia đình, tận hưởng những niềm vui nhỏ, giữ cho tâm trí an yên. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1964 học cách buông bỏ những điều không cần thiết, giữ lại những giá trị tích cực. Với Thái Bảo, hạnh phúc không phải là điều gì lớn lao mà nằm ở chính những điều bình thường mỗi ngày.