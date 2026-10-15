Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau lần dang dở trước đó.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội), Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền mới đây đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành báo chí học. Đề tài cô theo đuổi suốt 3 năm là "Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Việt Nam hiện nay".

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện, người trực tiếp hướng dẫn luận án - đăng bài viết trên trang cá nhân, kể lại hành trình đồng hành cùng người học trò đặc biệt.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bên PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, dù cùng công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chị và Nguyễn Thị Huyền trước đó chưa từng làm việc trực tiếp với nhau. Chị biết đồng nghiệp trẻ từng là sinh viên của trường, đăng quang Hoa hậu Việt Nam, sang Anh du học rồi trở về giảng dạy. PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang cũng biết Nguyễn Thị Huyền từng dang dở trên con đường theo đuổi học vị tiến sĩ.

Vì thế, khi nhận lời hướng dẫn, nữ phó giáo sư không giấu sự băn khoăn. Chị tự hỏi một hoa hậu bận rộn với nhiều hoạt động, nhiều mối quan hệ xã hội liệu có đủ thời gian, sự tập trung và sức bền cho công việc nghiên cứu vốn nhiều vất vả hay không. Ngay từ đầu, chị cùng người đồng nghiệp hướng dẫn thống nhất đặt ra những đòi hỏi khắt khe, với quan điểm rõ ràng: "Trong khoa học, không có sự ưu ái nào dành cho danh hiệu hay sự nổi tiếng".

Quãng thời gian 3 năm làm việc cùng nhau đã khiến người hướng dẫn thay đổi cách nhìn. PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang nhận xét Nguyễn Thị Huyền làm việc nghiêm túc, có quyết tâm, khá chủ động và không dễ buông xuôi trước khó khăn.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong buổi bảo vệ luận án tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều khiến PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang ấn tượng là học trò sẵn sàng tranh luận, phản biện ngay cả với người hướng dẫn. Với chị, đó không phải sự thiếu tôn trọng mà là phẩm chất cần có của người làm khoa học: "Chính kiến, tư duy độc lập và khả năng bảo vệ quan điểm của mình bằng những luận cứ khoa học".

Nhưng điều chị trân trọng hơn cả là việc Nguyễn Thị Huyền dám làm lại từ đầu sau lần dang dở trước đó, chấp nhận đối diện với các yêu cầu nghiêm ngặt và kiên trì đến cùng. Nhìn lại chặng đường của học trò, chị cho rằng vương miện hoa hậu cách đây hơn 20 năm là dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, còn học vị tiến sĩ là thành quả của quá trình học tập, nghiên cứu và lao động khoa học bền bỉ của Nguyễn Thị Huyền.

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 trong một gia đình công chức ở Hải Phòng. Năm 2004, khi đang là sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 19, sau đó lọt top 15 Miss World cùng năm. Năm 2005, người đẹp sang Anh học cử nhân báo chí tại Đại học Middlesex và tốt nghiệp loại giỏi năm 2009.

Trở về nước, Huyền chọn gắn bó lâu dài với công việc nghiên cứu và giảng dạy thay vì hoạt động giải trí. Từ năm 2012, cô học cao học, trở thành nghiên cứu sinh và đứng lớp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trang thông tin của trường từng đăng tải nhiều bài báo khoa học, tham luận hội thảo do cô là tác giả hoặc đồng tác giả.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chia sẻ với thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024:

Ảnh: FBNV, video: HHVN