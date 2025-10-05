Ngày 5/10, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng tải hình ảnh từ chuyến từ thiện tại Tuyên Quang. Cô chia sẻ mỗi quyết định làm thiện nguyện đều khiến cô trăn trở.

Cô giải thích, khó khăn nhất là phải chấp nhận rời đi khi vẫn còn nhiều người chưa được giúp đỡ, chưa được lau khô nước mắt.

"Chặng đường về luôn khó khăn hơn lúc đi. Mong rằng hình ảnh của đàn cò trắng bay từ đám mây đen về phía mặt trời trong cuối hành trình này, như một tín hiệu đẹp cho những ngày tiếp theo. Cuộc sống tươi đẹp", hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đi cứu trợ.

Theo dõi trang cá nhân của cô, đoàn thiện nguyện đi từ Tân Kỳ (Nghệ An), Nông Cống (Thanh Hóa) đến Tuyên Quang (Hà Giang cũ).

Hoa hậu Việt Nam 2004 cho biết Tuyên Quang sau bão lũ chỉ còn bùn đất. Hai nhà máy nước sạch bị hư hỏng, chưa thể cung cấp trở lại. Cô cho rằng 1.000 thùng nước đoàn mang đến chỉ là con số nhỏ bé so với nhu cầu của bà con.

Tại Tân Kỳ, Nghệ An, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ví nước sạch như nước thánh trong nhật ký thiện nguyện.

"Lúc 8h sáng ngày 1/10 tại xã Tân Kỳ, Nghệ An. Chuyến hàng đầu tiên bà con nhận được. Nước sạch lúc này như nước thánh. Có những nụ cười, có những giọt nước mắt đã rơi xuống, có những xúc cảm không thể tả bằng lời. Chỉ cần thấy nhau, mọi thứ đều nhẹ rồi. Không sao đâu", cô viết.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mong các doanh nghiệp sản xuất nước sạch, thực phẩm giảm giá trong khả năng cho các chuyến cứu trợ mùa lũ bão hàng năm để hỗ trợ được nhiều người dân hơn.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 ở tuổi 19. Sau 21 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn kiên trì tham gia công tác thiện nguyện. Trước đây, cô quan niệm làm từ thiện nên lặng lẽ để tích đức cho con nhưng sau đó, cô nhận ra kêu gọi nhiều người cùng tham gia sẽ giúp công việc từ thiện hiệu quả và mang ý nghĩa xã hội hơn.

Nguyễn Thị Huyền tại Miss World 2004:

Ảnh: FBNV