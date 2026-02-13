Lần đầu dẫn "Chiều cuối năm" sau 9 mùa Tết trên sóng VTV

- Từ khi bắt đầu sự nghiệp tại VTV đến nay, BTV Đinh Phương Nam đã trải qua bao nhiêu mùa Tết trên sóng?

Tôi may mắn được đón cái Tết thứ 9 cùng VTV, mỗi năm một khác nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất diễn ra trong 3 mùa Tết ở 3 đơn vị khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là Café sáng với VTV3, hồi đó tôi còn chưa hiểu rõ về các công việc truyền hình, chỉ nghĩ MC là lên sóng, tươi tắn và dẫn chương trình.

Nhưng từ Tết năm 2018 trở đi tại VTV24, tôi bắt đầu tham gia trực Tết, cũng là lúc tôi tham gia sâu hơn vào các công việc sản xuất nội dung, ý thức rõ hơn về nghề truyền hình và vai trò của MC - BTV, phong cách dẫn cũng chững chạc hơn... Rồi tới năm nay, năm đầu tiên tại Thời sự, tôi "gắn chặt" với tin tức hơn nên mùa Tết năm nay cũng đang mở ra một giai đoạn mới trong công việc dẫn chương trình, chính luận, chắc chắn... và cũng linh hoạt hơn.

BTV Đinh Phương Nam

- Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026, anh sẽ tham gia chương trình nào trên sóng VTV? Có điều gì đặc biệt trong các chương trình Tết năm nay mà anh muốn khán giả đón chờ?

Năm nay là năm đầu tiên tôi tham gia chương trình Chiều cuối năm, phát sóng lúc 17h ngày 29 Tết (ngày cuối cùng của năm - PV) trên VTV1. Trước đây, tôi cũng có thời gian dài đi làm các chương trình trải nghiệm, văn hóa... nhưng với Chiều cuối năm, nhiều yếu tố được kết hợp. Từ nội dung kịch bản có chiều sâu nhưng cũng gần gũi, những cuộc trò chuyện với các nghệ sĩ hay việc được hòa mình vào những khung cảnh đẹp, các góc quay kỳ công...

Đinh Phương Nam sẽ xuất hiện trong chương trình "Chiều cuối năm" của VTV.

- Anh có thể chia sẻ về những kỷ niệm trong các chương trình Tết mình từng trải qua và để lại cho anh những điều thú vị?

Được làm những chương trình Tết là một trải nghiệm tuyệt vời, giúp tôi có thêm nhiều góc nhìn về Tết, về văn hóa của dân tộc mình. Đó cũng là cơ hội để tôi chậm lại, chiêm nghiệm cuộc sống qua từng câu chuyện giản dị, gần gũi.

BTV Phương Nam chúc Tết độc giả VietNamNet:

Không bao giờ quên ký ức Tết bên bếp lửa trông bánh chưng

- Ký ức Tết đẹp nhất thời thơ ấu của anh là gì? Điều gì từ những ngày Tết xưa mà giờ anh vẫn cố gắng giữ gìn trong gia đình hiện tại?

Ký ức đẹp nhất về Tết thời thơ ấu của tôi đó là sự háo hức như bao đứa trẻ khác. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác được nằm bên bếp lửa trông nồi bánh chưng, trong căn bếp nhỏ nhà bà nội tôi, vô cùng ấm áp và thích thú... Trời rất lạnh, tôi trải chiếu ngay cạnh bếp, đắp chăn bông, mùi khói bếp thơm, tiếng lửa cháy lách tách, ánh mắt nhìn ngọn lửa với bao sự háo hức... Có lẽ nó chỉ nằm trong ký ức mà không bao giờ tái hiện được nữa.

- Gia đình chia sẻ thế nào với anh những áp lực công việc của người làm truyền hình những ngày Tết?

Tôi may mắn về có những người thân luôn ủng hộ mình, vì thế dù công việc vất vả, tôi luôn nhận được sự động viên, ủng hộ của cha mẹ. Tất nhiên mọi người luôn muốn tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn, cân bằng hơn giữa công việc và sức khỏe... nhưng có những giai đoạn chúng ta phải chấp nhận, học cách thích nghi, biến áp lực thành động lực. Tôi luôn tin chỉ có chính mình mới có thể tự giải phóng tinh thần cho mình, bằng cách hiểu rõ bản chất của áp lực và công việc đang làm.

Sau 30 tuổi, Đinh Phương Nam cảm thấy mình trầm tính hơn.

Không gian riêng là vùng cấm địa

- Sau những năm tháng làm nghề, anh đã học được điều gì quan trọng nhất về cách sống, cách đối nhân xử thế? Có lúc nào anh cảm thấy mình đã sai lầm và phải điều chỉnh lại cách sống hay làm việc?

Tôi nghĩ mình ngày càng hoàn thiện hơn, hài hòa hơn trong cách đối nhân xử thế... nhưng cũng thể hiện rõ hơn cá tính của mình. Tôi là người tự tin, trước đây thường thích tranh luận, thể hiện quan điểm và bản thân... nhưng giờ không phải lúc nào cũng cần thiết.

Để nói điềm đạm tôi nghĩ chưa hẳn nhưng đúng là sau 30 tuổi, tôi trầm hơn. Sai lầm tất nhiên không thể tránh khỏi nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng. Đó chỉ là những trải nghiệm cần có để hoàn thiện bản thân.

- Là một BTV nam, anh nghĩ thế nào về áp lực đối với hình ảnh và phong cách của những người làm truyền hình? Anh có từng cảm thấy mệt mỏi khi phải duy trì một hình ảnh nhất định?

Tôi nghĩ giữ hình ảnh chính là thể hiện sự chuyên nghiệp của người làm truyền hình, đó không chỉ là hình ảnh của một cá nhân mà có thể là sự đánh giá của xã hội với cả một tổ chức. Việc đó không đến nỗi khiến chúng ta mệt mỏi, rõ ràng là một BTV - MC của Đài truyền hình quốc gia là một sự tự hào, giữ hình ảnh là ý thức và trách nhiệm.

Việc duy trì một hình ảnh nhất định sẽ giúp chúng ta định hình tốt hơn trong mắt khán giả, với tôi hình ảnh đó là phiên bản gần nhất với mình, như vậy không có gì mệt mỏi.

- Xuất hiện nhiều trên truyền hình, anh bảo vệ không gian riêng của mình như thế nào khi cũng là người được khán giả quan tâm và chú ý?

Có lẽ đó là một vùng cấm địa, không chỉ MC truyền hình mà ai cũng cần tự bảo vệ không gian riêng của mình, nơi dành cho những sở thích, thói quen và dành cho chính bản thân mình. Tôi vẫn sử dụng mạng xã hội nhưng chủ yếu chia sẻ về công việc, hạn chế nói về cuộc sống cá nhân. Tất nhiên vẫn có khá nhiều người vì quá quan tâm hoặc tò mò, đôi khi phiền một chút... nhưng tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng gì, đó là quyền của họ.

- Mục tiêu lớn nhất của anh trong năm 2026 là gì?

Tôi nghĩ không có thước đo tuyệt đối cho sự thành công, tôi càng không lấy sự chú ý của khán giả làm cơ sở, tôi chỉ tập trung vào bản thân mình, làm tốt nhất những gì mình đang làm, nắm bắt cơ hội khi xuất hiện.

2026 sẽ tiếp tục là một năm nhiều cơ hội, nhiều sự thay đổi và nhiều thách thức, mục tiêu có lẽ không phải cố gắng học hỏi, trải nghiệm thật nhiều mà phải thật sâu, phải có phong cách và sự khác biệt. Đôi khi muốn đi nhanh bạn càng phải chậm lại.

BTV Đinh Phương Nam trên sóng Thời sự VTV:

