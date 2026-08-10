Cặp đôi quyết định tới một nhà hàng sang trọng thưởng thức món ăn thượng hạng cùng chai vang ra đời năm 2013, năm cưới của họ. Theo Chosun, chai Mouton Rothschild có giá khoảng hơn 20 triệu đồng.

Lee Byung Hun và vợ - diễn viên Lee Min Jung. Ảnh: Yonhap News.

Vợ anh, Lee Min Jung đăng trên trang cá nhân ngày 10/8 loạt ảnh chụp các món ăn với dòng chữ "kỷ niệm 13 năm ngày cưới" và nhận về vô số lời chúc mừng của bạn bè, người hâm mộ.

Trên đĩa món tráng miệng, dòng chữ chúc mừng “Happy Anniversary” được viết bằng socola cùng một ngọn nến nhỏ làm tăng thêm không khí lãng mạn.

Diễn viên Oh Yoon Ah bình luận: "Hai bạn hạnh phúc quá! Hạnh phúc mãi mãi nhé". Trong khi đó, Baek Ji Yeon và Choi Jung Yoon thả tim dưới bài đăng.

Bức ảnh được Lee Min Jung chia sẻ.

Lee Byung Hun và Lee Min Jung kết hôn ngày 10/8/2013 và có 1 con trai, 1 con gái.

Tài tử Lee Byung Hun sinh năm 1970, là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc và từng tham gia một số dự án phim Hollywood. Tên tuổi của anh gắn liền với các phim Trò chơi con mực, Mật danh IRIS, Hạ cánh khẩn cấp, Hoàng đế giả mạo, G.I. Joe: The Rise of Cobra, The Magnificent Seven... Lee Min Jung sinh năm 1982, là một trong những diễn viên tài năng của xứ kim chi, nổi tiếng nhất với Vườn sao băng 2009.

Lee Byung Hun trong "Trò chơi con mực" mùa 2 (Nguồn: Netflix)