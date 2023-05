Ngày 12/5, tờ Isplus đưa tin 62 người thuộc công ty giải trí BH Entertainment có mặt tại Đà Nẵng. 20 diễn viên trong đoàn gồm Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Lee Jin Wook, Park Bo Young, Go Soo, Jung Woo, Lee Ji Ah, Choo Ja Hyun, Lee Hee Jun, Park Hae Soo, Gil Eun Seong…

Cùng ngày, Lee Byung Hun cũng chia sẻ lên trang cá nhân tấm hình tập thể với đồng phục trắng chụp tại Đà Nẵng.

Họ có chuyến đi dài 4 ngày 3 đêm để nghỉ ngơi, du lịch đồng thời tổ chức hội thảo. Đại diện của BH Entertainment cho biết chuyến đi nhằm nâng cao tinh thần làm việc của các diễn viên và nhân viên. Sự kiện cũng nhằm kỷ niệm 17 năm thành lập công ty.

Có thông tin sự kiện này được tổ chức theo gợi ý của Lee Byung Hun - người đứng đầu BH. Lee Byung Hun đã đề xuất một hội thảo ở nước ngoài tại bữa tiệc cuối năm 2022. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Byung Hun trả tất cả chi phí cho sự kiện, ước tính khoảng 100 triệu won (gần 75.000 USD ).

Dàn diễn viên và nhân viên của BH Entertainment ở Đà Nẵng.

Về vấn đề này, BH Entertainment nói với JTBC: "Đúng là Lee Byung Hun đã trả toàn bộ chi phí cho hội thảo 4 ngày 3 đêm tại Đà Nẵng".

Theo đề nghị của Lee Byung Hun, tất cả thành viên của gia đình BH đều tham dự hội thảo, ngoại trừ trường hợp vướng lịch trình quay phim. Choo Ja Hyun, đang ở Trung Quốc để quay Đạp gió 2023, cũng sang Việt Nam tham gia sự kiện này.

Lee Byung Hun sinh năm 1970, là một trong những diễn viên nam quyền lực nhất ngành phim ảnh Hàn Quốc. Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Joint Security Area, A Bittersweet Life, The Good, the Bad, the Weird, Iris, I Saw the Devil, Masquerade, Mr. Sunshine hay gần đây là Our Blues.

BH Entertainment được Lee Byung Hun thành lập từ năm 2006 và hiện là công ty quản lý của hàng trăm diễn viên nổi tiếng. Một số nghệ sĩ khác của công ty như Han Ga In, Park Jin Young, Ahn So Hee… vắng mặt trong chuyến đi lần này.