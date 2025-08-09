Chia sẻ với VietNamNet, NSND Thanh Hoa không giấu được sự xúc động khi được mời tham gia dự án Made in Vietnam của nhóm DTAP.

Điều khiến nữ nghệ sĩ gạo cội ngạc nhiên nhất chính là khả năng "gói gọn" của nhóm DTAP. Chỉ trong chưa đến 5 phút, các bạn trẻ đã thể hiện được các di tích lịch sử lớn của đất nước, những tinh hoa, phong cảnh đẹp cùng bề dày văn hóa của cả dân tộc.

NSND Thanh Hoa trong MV "Made in Vietnam". Ảnh: Tư liệu

NSND Thanh Hoa cũng ghi nhận sự thông minh của nhóm DTAP trong việc lựa chọn nét nổi trội nhất về dân ca 3 miền và khả năng kết hợp hài hòa giữa âm sắc truyền thống với tiết tấu hiện đại.

Khi được hỏi về cảm xúc khi hợp tác với Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi, NSND Thanh Hoa bộc bạch: "Phương Mỹ Chi là tuổi cháu, còn bạn Trúc Nhân chắc cũng có thể là con". Bà đặc biệt yêu quý Trúc Nhân qua các tác phẩm âm nhạc và MV mà anh sáng tạo, đánh giá cao trí tuệ, sự dí dỏm và tài năng của nam ca sĩ. Còn với Phương Mỹ Chi, dù chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc nhưng bà cũng rất trân trọng tài năng của ca sĩ trẻ.

Vừa trở về từ chuyến công tác 5 nước châu Âu với lịch trình dày đặc, NSND Thanh Hoa không thể bay về kịp để tham dự buổi ra mắt MV của nhóm DTAP tại TPHCM. Và khi xem MV, cảm xúc của NSND Thanh Hoa vô cùng mãnh liệt.

"Tôi khóc vì sướng, khóc vì hạnh phúc. Tôi khóc vì tự hào, vì có niềm tin vào các bạn trẻ yêu nước biết trân trọng nền văn hóa và lịch sử cội nguồn của dân tộc Việt Nam", bà chia sẻ.

NSND Thanh Hoa trong chuyến đi châu Âu. Ảnh: FBNV

2025 là năm đặc biệt với NSND Thanh Hoa. Màn song ca Rừng xa vang tiếng Ta lư của bà cùng Hòa Minzy trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước 30/4 cũng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả.

Sau đó, bà ra mắt kênh YouTube cá nhân, hát lại những bài hát đã thành công cùng cuộc đời mình. Đặc biệt, 12 ca khúc về Bác Hồ do NSND Thanh Hoa thể hiện được sự hưởng ứng lớn từ công chúng.

MV "Made in Vietnam":

Video: NVCC