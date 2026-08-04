Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa ban hành hướng dẫn mới về các hạn chế an ninh quốc gia đối với thiết bị sử dụng linh kiện từ một số doanh nghiệp nước ngoài.

Quy định này không chỉ áp dụng với robot hình người mà còn có thể khiến nhiều mẫu robot hút bụi, robot cắt cỏ và robot vệ sinh hồ bơi thế hệ mới không được phép bán tại Mỹ.

Lệnh cấm của FCC có thể gây phiền toái cho nhiều gia đình tại Mỹ. Ảnh: Cnet

Robot hút bụi cũng thuộc diện bị siết

Trong hướng dẫn công bố ngày 26/7, FCC sử dụng khái niệm "thiết bị robot tiên tiến", bao gồm các robot tự hành có khả năng di chuyển, tránh vật cản và định vị trên mặt đất, với tổng khối lượng thiết bị và trạm điều khiển trên 2kg.

Tiêu chí này khiến phần lớn robot hút bụi trên thị trường nằm trong phạm vi điều chỉnh. Ngoài ra, robot cắt cỏ, robot vệ sinh hồ bơi hay robot giao hàng tự động cũng nhiều khả năng chịu tác động.

FCC xác nhận robot hút bụi nằm trong nhóm sản phẩm bị ảnh hưởng bởi quy định mới. Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng với các sản phẩm đã được cấp phép và bán tại Mỹ, cũng như các thiết bị người dùng đang sở hữu.

Quy định chỉ nhắm đến các mẫu mới chưa được đưa ra thị trường, vốn sẽ phải xin miễn trừ nếu muốn được cấp phép nhập khẩu và kinh doanh.

Theo FCC, "các thiết bị robot tiên tiến và bộ biến tần điện sản xuất ở nước ngoài nhìn chung sẽ không được cấp phép để nhập khẩu, tiếp thị hoặc bán tại Mỹ". Những sản phẩm đã mua trước đó không bị ảnh hưởng.

Không phải mọi robot nước ngoài đều bị cấm

Điều này không đồng nghĩa toàn bộ robot hút bụi sản xuất ngoài Mỹ sẽ biến mất khỏi thị trường.

Tương tự quy định từng áp dụng với bộ định tuyến (router), các mẫu đã được lưu hành vẫn tiếp tục được bán, bảo hành và hỗ trợ. Chỉ những sản phẩm mới chưa ra mắt mới phải trải qua quy trình xét miễn trừ của FCC.

Giới quan sát cho rằng FCC nhiều khả năng sẽ công bố danh sách các thương hiệu hoặc sản phẩm thuộc diện hạn chế, giống như cách cơ quan này từng làm với router.

Joe Supan, cây viết của CNET, nhận định quy định lần này gần như lặp lại mô hình với router hồi đầu năm. Khi đó, hầu hết hãng đều phải vận động để được miễn trừ và Netgear là doanh nghiệp đầu tiên được chấp thuận khoảng một tháng sau khi lệnh cấm được ban hành.

Quy định không áp dụng với các thiết bị bán cho hoặc sử dụng bởi Chính phủ Mỹ, bao gồm quân đội.

Điều này gây chú ý bởi chính FCC lập luận lệnh cấm nhằm ngăn nguy cơ doanh nghiệp nước ngoài truy cập dữ liệu nhạy cảm hoặc kiểm soát thiết bị từ xa.

Xe tự lái và thiết bị y tế cũng được miễn trừ.

Có thể ảnh hưởng toàn ngành robot

Theo CNET, nếu quy định được thực thi nghiêm ngặt, gần như toàn bộ các thương hiệu robot hút bụi phổ biến tại Mỹ như Roborock, Ecovacs, Dreame, Eufy, Shark hay Matic đều có nguy cơ bị ảnh hưởng do phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và linh kiện toàn cầu.

Các robot hút bụi, robot cắt cỏ và robot vệ sinh hồ bơi đã mua trước đó vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, người dùng nên theo dõi khả năng các bản cập nhật firmware trong tương lai có bị hạn chế hay không.

Ở trường hợp router trước đây, FCC từng dự kiến ngừng cho phép cập nhật phần mềm đối với các thiết bị đã được cấp phép sau khoảng một năm, trước khi lùi thời hạn sang năm 2029.

Quy định mới của FCC có thể tạo ảnh hưởng lớn hơn đối với toàn ngành robot tự hành, từ robot hỗ trợ, robot cảnh sát đến các hệ thống trong kho bãi và logistics.

Ian Rinehart, chuyên gia của Lux Research, cho rằng mục tiêu của Mỹ là thúc đẩy sản xuất robot trong nước. Tuy nhiên, việc chuyển toàn bộ chuỗi sản xuất điện tử về Mỹ trong vòng 5 năm là điều khó khả thi.

"Để xây dựng lại năng lực sản xuất và mạng lưới công nghiệp mà Trung Quốc đã phát triển cần ít nhất một thập kỷ với các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ", ông nói.

Theo Rinehart, nếu quy định không đi kèm cơ chế miễn trừ, người tiêu dùng Mỹ có thể mất cơ hội tiếp cận các robot giá phải chăng, trong khi lợi ích về an ninh quốc gia chưa chắc tương xứng.

(Theo Cnet)