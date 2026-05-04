Tại các hệ thống bán lẻ điện máy, phân khúc điều hòa giá rẻ đang được chào bán với mức giá hấp dẫn trước mùa cao điểm nắng nóng. Ghi nhận cho thấy, với khoảng 4-5 triệu đồng, khách hàng đã có thể lựa chọn các mẫu điều hòa một chiều của những thương hiệu quen thuộc như Funiki, Casper hay Sumikura.

Các sản phẩm trong tầm giá này chủ yếu là dòng một chiều, công suất 9.000 BTU, phù hợp với phòng nhỏ dưới 15m2. Đối tượng chính của phân khúc này là sinh viên, người thuê trọ hoặc các gia đình cần giải pháp làm mát nhanh với chi phí thấp.

Cụ thể, mẫu điều hòa Funiki có giá khoảng 4-4,4 triệu đồng, thuộc nhóm rẻ nhất thị trường. Trong khi đó, các sản phẩm của Casper thường dao động từ 4,2-5,5 triệu đồng. Điều hòa Sumikura có thể xuống mức thấp nhất khoảng 3,9 triệu đồng trong các đợt khuyến mãi.

Theo khảo sát tại các hệ thống điện máy, với 4,29 triệu đồng, khách hàng có thể mua được một chiếc điều hòa một chiều của Casper, công suất làm lạnh thực tế khoảng 8.900 BTU, không inverter.

Siêu thị điện máy tung khuyến mãi điều hòa đầu hè. Ảnh: D.Anh

Ở tầm giá khoảng 4,99 triệu đồng, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn với các mẫu điều hòa 9.000 BTU đến từ những thương hiệu như Funiki, Hisense hay Sumikura. Các sản phẩm này đều thuộc dòng điều hòa một chiều, công suất tiêu chuẩn dành cho phòng nhỏ dưới 15m2.

Để giữ giá bán ở mức thấp, các nhà sản xuất thường cắt giảm công nghệ inverter để tối ưu giá bán, khiến khả năng tiết kiệm điện không phải là thế mạnh. Mức tiêu thụ điện của các model này vì thế không có nhiều khác biệt, thường dao động quanh ngưỡng 850-900 W trong quá trình vận hành.

Trên 5 triệu đồng, người mua có thể lựa chọn thêm nhiều mẫu điều hòa từ các thương hiệu như Midea, Nagakawa, Sunhouse hay AUX. Các sản phẩm trong tầm giá này bắt đầu được trang bị những nâng cấp đáng kể như công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện, vận hành êm ái hơn, cùng các tính năng như làm lạnh nhanh (Turbo) hay lọc bụi cơ bản.

Có tiết kiệm điện?

Anh Nguyễn Đức Khánh (chuyên kinh doanh điều hòa) cho biết, ở phân khúc dưới 5 triệu đồng, các mẫu điều hòa được đánh giá là "đủ dùng".

Phần lớn sản phẩm không được trang bị công nghệ inverter - yếu tố giúp tiết kiệm điện năng. Điều này đồng nghĩa với việc máy có thể tiêu thụ điện nhiều hơn nếu sử dụng thường xuyên. Công suất điện đầu vào của nhóm sản phẩm này phổ biến quanh 0,85-0,9kW trong quá trình vận hành.

Khả năng làm lạnh của các mẫu máy này vẫn đáp ứng nhu cầu cơ bản trong không gian nhỏ, nhiệt độ giảm khá nhanh sau vài phút vận hành. Tuy nhiên, độ êm, khả năng duy trì nhiệt độ ổn định và hiệu suất tiết kiệm điện vẫn chưa thực sự tối ưu. Trong một số trường hợp, trải nghiệm sử dụng có thể bị ảnh hưởng bởi độ ồn hoặc hiệu quả làm mát không đồng đều.

Khách hàng chọn điều hòa giá rẻ thường không yêu cầu quá cao, chỉ cần làm mát ổn định trong vài năm là đủ. Tuy nhiên, nếu sử dụng lâu dài hoặc muốn tiết kiệm điện, họ thường chuyển sang các dòng cao hơn.

Ngoài ra, chi phí lắp đặt cũng là yếu tố cần tính đến. Trên thực tế, người mua có thể phải trả thêm từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng cho công lắp đặt và vật tư như ống đồng, giá treo.

Theo các chuyên gia, người tiêu dùng nên xác định rõ nhu cầu trước khi mua. Với phòng nhỏ và ngân sách hạn chế, điều hòa dưới 5 triệu đồng vẫn là lựa chọn hợp lý.

Nếu sử dụng thường xuyên, muốn tối ưu chi phí điện về lâu dài và ưu tiên khả năng vận hành êm ái, việc đầu tư thêm cho các dòng inverter sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Trong bối cảnh giá điện và nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng bài toán “rẻ trước - tốn sau”.