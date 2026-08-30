Khảo sát thị trường điện máy cho thấy nhu cầu mua mới điều hòa có xu hướng chững lại khi mùa cao điểm nắng nóng dần kết thúc. Các cửa hàng, hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá, xả kho. Một số mẫu điều hòa đang được giảm 20-50%, tùy sản phẩm và chương trình khuyến mại.

Ở phân khúc điều hòa 1 chiều Inverter, nhiều mẫu được đưa về mức giá dưới 5 triệu đồng. Cụ thể, một mẫu Coex Inverter 9.000 BTU giảm 49%, từ mức niêm yết 8,89 triệu đồng xuống còn 4,49 triệu đồng. Điều hòa Nagakawa Inverter 1 HP giảm khoảng 42%, còn 4,99 triệu đồng, kèm gói quà tặng trị giá khoảng 1 triệu đồng.

Một số mẫu Midea Inverter 1 HP có giá khoảng 5,49 triệu đồng. Mẫu Casper PrimeAir 9.000 BTU Inverter có giá khoảng 7,49 triệu đồng, giảm 38%.

Các mẫu điều hòa này phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu lắp đặt cho phòng ngủ, phòng làm việc hoặc căn hộ có diện tích nhỏ.

Ở phân khúc công suất lớn hơn, các mẫu điều hòa 12.000-18.000 BTU cũng được nhiều hệ thống bán lẻ điều chỉnh giá. MediaMart đang bán một số mẫu Coex với giá khoảng 6,49 triệu đồng, giảm 35% và kèm quà tặng.

Tại Pico, một mẫu điều hòa LG có giá khoảng 11,69 triệu đồng, giảm 49% so với mức niêm yết 22,45 triệu đồng.

Ở nhóm thương hiệu cao cấp, một số mẫu điều hòa Panasonic được MediaMart niêm yết khoảng 9,99 triệu đồng trong chương trình giảm giá dịp 2/9. Tại Điện Máy Xanh, một số mẫu Panasonic cùng công suất có giá khoảng 12,29 triệu đồng. Điều hòa Daikin có giá khoảng 11,09-12,19 triệu đồng, tùy mẫu và hệ thống bán lẻ.

Điều hòa 2 chiều cũng được giảm giá khi miền Bắc sắp bước vào mùa lạnh. Một số mẫu Casper 2 chiều được bán khoảng 8,29 triệu đồng tại Pico. Điều hòa Funiki 2 chiều có giá khoảng 9,99 triệu đồng.

Điều hòa khuyến mại rầm rộ. Ảnh: D.Anh

Bên cạnh giảm trực tiếp trên giá bán, các hệ thống điện máy còn đưa ra nhiều chính sách nhằm thúc đẩy nhu cầu mua sắm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các ưu đãi phổ biến như trả góp 0%, miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí vận chuyển, tặng gói vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa và quà tặng gia dụng.

Anh Tuấn, nhân viên bán hàng tại một hệ thống điện máy ở Hà Nội, cho biết thị trường điều hòa năm nay không quá căng thẳng như một số mùa hè trước. Thời tiết không nắng nóng gay gắt kéo dài nên nhu cầu mua điều hòa không tăng đột biến.

Việc giảm giá vào cuối mùa không chỉ nhằm thu hút khách hàng mà còn giúp các nhà bán lẻ giải phóng lượng hàng tồn kho, đặc biệt là những model cũ. Hiện là thời điểm các hệ thống điện máy chuẩn bị cơ cấu lại danh mục sản phẩm cho mùa kinh doanh tiếp theo.

Tuy nhiên, mức giảm niêm yết 40-50% không đồng nghĩa tất cả sản phẩm đều có giá bán thấp hơn. Người mua nên kiểm tra giá bán cuối cùng, chính sách bảo hành, chi phí lắp đặt và các điều kiện đi kèm trước khi quyết định.