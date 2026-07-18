Khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ điện máy cho thấy, quạt điều hòa hiện có giá khởi điểm từ khoảng 1,5 triệu đồng.

Trong phân khúc giá thấp, một mẫu quạt điều hòa Fujihome được niêm yết 1,59 triệu đồng. Đây là dòng quạt tháp hơi nước mini, đi kèm điều khiển từ xa và có mức tiêu thụ điện thấp. Sản phẩm phù hợp cho nhu cầu làm mát cá nhân.

Sunhouse đang phân phối mẫu quạt điều hòa giá 2,29 triệu đồng. Sản phẩm có công suất 90W, được trang bị chức năng đảo gió tự động trái - phải, bình chứa nước dung tích 40 lít.

Ở phân khúc khoảng 2,5 triệu đồng, Kangaroo giới thiệu mẫu quạt điều hòa sử dụng cửa gió 3D kết hợp ba tấm làm mát. Sản phẩm có công suất 100W, bình chứa nước 35 lít và ngăn chứa đá khô. Thiết bị phù hợp với phòng trọ, căn hộ studio hoặc phòng khách diện tích nhỏ.

Nếu nâng ngân sách lên khoảng 2,78 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn mẫu quạt điều hòa Rapido với bình chứa nước 45 lít, công suất 80W. Ở phân khúc cao hơn, Sunhouse có mẫu dung tích bình lên tới 60 lít, giá khoảng 3,89 triệu đồng, sử dụng động cơ AC dây đồng.

Khoảng 1,5 triệu đồng đã có thể mua quạt điều hòa. Ảnh: Minh Sơn

Theo các nhà bán lẻ điện máy, quạt điều hòa phù hợp với khách hàng có nhu cầu làm mát cơ bản. Sản phẩm này đặc biệt được sinh viên, người thuê trọ, người sống một mình và các hộ gia đình có không gian nhỏ ưa chuộng nhờ mức giá dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp. Tuy nhiên, thiết bị không thể thay thế hoàn toàn điều hòa trong những ngày nắng nóng gay gắt hoặc phòng kín cần làm lạnh sâu.

Anh Sơn, nhân viên một cửa hàng điện máy, cho biết quạt điều hòa hoạt động theo nguyên lý làm mát bằng hơi nước nên hiệu quả phụ thuộc vào độ ẩm không khí và mức độ thông thoáng của không gian.

Tuy nhiên, thiết bị này không phù hợp với không gian có nhiều thiết bị điện tử nhạy cảm với độ ẩm. Quạt vẫn phát sinh tiếng ồn từ cánh quạt và bơm nước trong quá trình vận hành.

Khi chọn mua quạt điều hòa, người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào giá bán mà cần cân nhắc diện tích sử dụng và nhu cầu làm mát thực tế. Phòng ngủ, phòng trọ hoặc không gian dưới 20m2 phù hợp các mẫu quạt có công suất khoảng 70-100W, bình chứa nước từ 20-40 lít.

Đối với phòng khách, cửa hàng hoặc không gian rộng hơn, nên ưu tiên các mẫu có lưu lượng gió lớn, bình nước từ 40-60 lít.

Người mua nên kiểm tra các tính năng như đảo gió tự động, hẹn giờ, chức năng cảnh báo cạn nước hoặc tự ngắt bơm khi cạn nước, bánh xe di chuyển và khả năng tháo lắp tấm làm mát để vệ sinh định kỳ.