Theo tờ The Guardian, dự án Ockendon solar farm - trang trại năng lượng mặt trời lớn thứ ba nước Anh và lớn nhất châu Âu được xây dựng trên bãi chôn lấp rác thải, chính thức bắt đầu phát điện tái tạo.

Hơn 100.000 tấm pin mặt trời được lắp đặt trên khu đất rộng khoảng 81ha, trong đó diện tích phủ pin khoảng 70ha, dự án được kỳ vọng tạo ra đủ điện sạch để cung cấp cho 15.000 hộ gia đình. Chủ sở hữu của dự án, công ty xử lý chất thải Veolia, hy vọng sẽ thổi "sức sống mới" vào bãi rác cũ vốn có rất ít lựa chọn để tái phát triển.

Cụ thể, trang trại hiện lắp đặt hơn 108.800 tấm pin mặt trời công nghệ lưỡng diện (bi-facial) có khả năng hấp thụ ánh sáng từ cả hai mặt.

Công nghệ tiên tiến này giúp tối đa hóa mật độ năng lượng trên mỗi mét vuông, đạt công suất lên tới 59 MWp.

Lượng điện sạch này đã đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khoảng 15.000 hộ gia đình mỗi năm. Điện năng được đưa lên lưới điện quốc gia thông qua một trạm biến áp 90MW, 132kV được xây dựng mới, kết nối bằng cáp ngầm dài 5,2km đến trạm Warley gần đó.

Hàng nghìn tấm pin năng lượng mặt trời trải dài trên diện tích 81ha tại hạt Essex, biến bãi rác bị bỏ hoang suốt 25 năm thành trang trại năng lượng mặt trời lớn thứ ba tại Anh. Ảnh: The Guardian

Giải pháp thông minh cho ‘đất chết’

Việc lựa chọn mặt bằng là bãi rác thải là một quyết định chiến lược đầy thông minh. Những khu đất sau khi chôn lấp thường có nguy cơ lún sụt, khiến việc xây dựng nhà ở hay khu thương mại trở nên bất khả thi.

Việc lắp đặt các tấm pin mặt trời không chỉ tận dụng được quỹ đất rộng, thoáng mà còn hồi sinh khu đất bỏ hoang, mang lại giá trị kinh tế và môi trường bền vững.

Ông Donald Macphail, Giám đốc điều hành mảng xử lý của Veolia (công ty đồng sở hữu khu đất sau khi đóng cửa bãi rác), nhận định dự án có tác động tối thiểu đến bề mặt mặt đất, cho phép hệ động thực vật đã phục hồi trên khu đất này vẫn có thể tiếp tục phát triển song song với dự án năng lượng mặt trời.

Theo chủ đầu tư, đây là dự án có độ phức tạp cao. Ngoài việc xử lý các yêu cầu môi trường của bãi rác đã đóng cửa, dự án còn phải xây dựng trạm biến áp dùng chung và tính đến quy hoạch tuyến đường cao tốc Lower Thames Crossing (dự án hầm xuyên sông Thames mới) dự kiến đi qua khu vực trong tương lai.

Tiềm năng to lớn từ các bãi rác

Thành công của Ockendon đang mở ra một xu hướng mới tại Anh. Theo Philippe Queruau, Giám đốc dịch vụ điện khí hóa của Veolia UK, có thể có hàng trăm ha bãi chôn lấp đã đóng cửa trên khắp nước Anh có thể trở thành nơi lắp đặt pin mặt trời.

Ngoài ra, hàng nghìn ha bãi rác đang hoạt động cũng có thể được sử dụng cho các dự án trong tương lai.

"Hiện tại, chúng ta mới chỉ khai thác được bề nổi", ông Queruau nhận định. "Nhưng chúng ta cần nhiều năng lượng mặt trời hơn nữa và các bãi chôn lấp là vị trí lý tưởng".

Với mục tiêu của Chính phủ Anh là tăng gấp 5 lần công suất điện mặt trời từ 14GW lên 70GW vào năm 2035, điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 5 ngày trong vòng 12 năm tới, cần có một dự án quy mô tương tự Ockendon được hoàn thiện.

Mô hình "bãi rác hóa trang trại năng lượng" như Ockendon được kỳ vọng sẽ được nhân rộng, góp phần hiện thực hóa các cam kết về khí hậu và phát thải ròng bằng 0.

Ông Frank Gordon, Giám đốc chính sách tại Hiệp hội Năng lượng Tái tạo và Công nghệ Sạch Anh, nhấn mạnh: "Chúng ta đang cần nhiều năng lượng mặt trời hơn để đáp ứng các mục tiêu phát thải ròng bằng 0 có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra trên toàn cầu thời gian qua càng cho thấy sự cấp bách của hành động vì khí hậu".

Theo The Guardian, Natural Power