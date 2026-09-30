Từ "nạn nhân của sét" đến giới hạn của sáng tạo

Gương mặt bôi đen nhẻm, mái tóc dựng ngược, rối bù nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Đó là hình ảnh BTV Xuân Anh trong tác phẩm Nụ cười... sét đánh. Tác phẩm giành giải Khoảnh khắc ấn tượng nhất tại cuộc thi ảnh online VTV - Khoảnh khắc tôi yêu.

Ý tưởng hóa thân thành "nạn nhân của sét" đến từ Xuân Anh và một người chị đồng nghiệp thân thiết. Lĩnh vực truyền hình đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số và đổi mới nên đề xuất này được hoan nghênh. Dù vậy, họ vẫn phải tự làm ra sản phẩm hoàn chỉnh để được duyệt, sau đó mới biết có được lên sóng hay không.

Bức ảnh gây sốt của BTV Xuân Anh.

Họ tự nhờ người hóa trang, quay cho nhau giữa trưa nắng rồi tự dựng hậu kỳ. Sản phẩm cuối cùng được duyệt và phát trong chương trình Việt Nam hôm nay. Khán giả đón nhận sản phẩm như một làn gió trẻ trung, phá cách hiếm thấy trên màn ảnh nhỏ.

Xuân Anh sinh năm 1992 và gia nhập VTV năm 2016. Cô từng dẫn bản tin thời tiết trên VTV4, VTV8, VTV9 trước khi xuất hiện trên VTV1 từ năm 2017. Ngay từ khi vào nghề, Xuân Anh đã đảm nhận song song cả biên tập lẫn dẫn bản tin thời tiết. Nhờ vậy, cô thấu hiểu cái khó, cái vất vả của từng vị trí.

BTV Xuân Anh lần đầu làm biên tập chính chuyên mục "Sống xanh" năm 2026.

Năm nay, Xuân Anh lần đầu làm biên tập chính chuyên mục Sống xanh. Cô phụ trách một chương trình dài 30 phút với nhiều chất liệu và khách mời theo từng chủ đề. Công việc này khác hẳn bản tin thời tiết 2-3 phút cô thực hiện hằng ngày cho MC dẫn và không có khách mời.

Khi đi quay, mọi việc hiếm khi diễn ra đúng kế hoạch. Có khách mời lỡ hẹn dù đã đến lịch quay buộc cô phải tìm người thay trong thời gian gấp gáp. Có lúc kịch bản phải đổi vào phút chót, có lúc thời tiết không ủng hộ. Những biến số dồn dập từng khiến Xuân Anh áp lực đến bật khóc.

Xuân Anh có khoảng 3 năm tập trung cho gia đình nhỏ và sinh 2 con. Cuối năm 2025, cô được giao trở lại bản tin Thời tiết 19h trên VTV1. Với một bản tin quan trọng như vậy, ngoài trang phục chỉn chu, cô chuẩn bị kỹ nội dung, tìm cách diễn đạt và chỉ hình phân tích sao cho dễ hiểu nhất.

Ít ai biết, Xuân Anh từng là vũ công chuyên nghiệp.

Ít khán giả biết trước khi làm truyền hình, Xuân Anh từng là vũ công chuyên nghiệp. Kinh nghiệm biểu diễn giúp Xuân Anh sử dụng ngôn ngữ hình thể tốt hơn trước ống kính, từ cách đứng, cách chỉ tay sao cho đẹp và cách di chuyển hiệu quả trong không gian ghi hình toàn phông xanh.

Hiện một số nơi đã thử nghiệm MC AI dẫn tin tức và việc bản tin thời tiết có MC ảo trong tương lai là hoàn toàn có thể. Dù vậy, bản tin thời tiết đòi hỏi chỉ hình, phân tích và nhấn nhá truyền cảm linh hoạt nên con đường ấy có lẽ còn khá dài. Xuân Anh không xem AI là mối lo. Cô có thế mạnh riêng ở cả vai trò dẫn lẫn sản xuất và những bản tin cần phân tích, bình luận vẫn là mảng mà AI khó thay thế con người.

Chiếc ô chung và bài học tử tế cho con

Xuân Anh vừa kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Nữ MC xem hôn nhân là một thử thách thú vị với tình yêu, khi 2 người bước vào cuộc sống mới cùng một gia đình mới. Không phải ngày nào cũng nắng đẹp nhưng nếu biết nắm tay nhau, cùng che chung 1 chiếc ô dù mỗi người có thể ướt một chút, họ vẫn sẽ đi qua những ngày mưa gió. Nhờ luôn sống đúng với con người mình, cô có cuộc hôn nhân bình yên và giữ được những người bạn thân qua nhiều năm.

Xuân Anh bên chồng - anh Ngọc Quỳnh, hơn cô 2 tuổi.

Mong muốn lớn nhất của Xuân Anh là nuôi dạy các con thành người tử tế: tử tế với chính mình, với người thân và với mọi người trong xã hội. Với cô, sống tử tế cũng là sống có trách nhiệm, có tình cảm và có ích. Sau này, các con theo nghề nào Xuân Anh cũng không cấm cản, chỉ hỗ trợ và góp lời khuyên. Nếu con chọn truyền hình, cô sẽ hoan nghênh, bởi điều đó cho thấy con thấy công việc của mẹ thú vị và ý nghĩa.

Vẫn còn những dự định dang dở Xuân Anh tự nhận chưa cân đối tốt giữa công việc và gia đình. Bác sĩ khuyên nữ MC nên đi bơi để cải thiện sức khỏe nhưng suốt 1 năm qua cô chưa thu xếp được thời gian học. Những khóa kỹ năng phục vụ công việc và các chương trình thiện nguyện cũng nằm trong danh sách việc cô muốn thực hiện.

BTV Xuân Anh đi công tác ở Trung Quốc:

Minh Dũng

Ảnh: FBNV, video: VTV