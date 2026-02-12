Ca khúc do chính Diệu Thảo sáng tác, Châu EP hòa âm phối khí, ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng thể hiện, đạo diễn Nhật Giang đảm nhiệm phần hình ảnh. Tác phẩm đánh dấu một hành trình mới trong sáng tác của Diệu Thảo: Từ thế giới khí nhạc và những ca khúc trữ tình nội tâm sang một không gian âm nhạc mang tinh thần mùa xuân tươi mới, trẻ trung và giàu sức sống nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu cảm xúc và bản sắc nghệ thuật.

Diệu Thảo đóng vai Thảo trong "Phía trước là bầu trời".

Trước Tết bình an bên nhau, phần lớn các sáng tác ca khúc của Diệu Thảo mang màu sắc trữ tình, giàu suy tưởng, đôi khi phảng phất nỗi buồn và những chiêm nghiệm cá nhân. Chính vì vậy, việc cô giới thiệu một ca khúc Tết với tiết tấu nhanh, không khí sôi động, giàu năng lượng trẻ đã khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, với chính tác giả, đây không phải là một sự “chuyển hướng” có chủ ý, mà là kết quả tự nhiên của hành trình tìm tòi và sáng tạo.

Theo Diệu Thảo, âm nhạc dân tộc và nhạc cụ truyền thống Việt Nam là một kho tàng vô cùng phong phú, giàu tiềm năng. Trong kho tàng ấy vẫn còn rất nhiều điều chưa được khai thác trọn vẹn, từ khả năng diễn tấu, màu sắc âm thanh đến sự giao thoa với tinh thần hiện đại. “Trong quá trình học hỏi và sáng tạo, tôi dần nhận ra những nét tương đồng thú vị giữa âm nhạc truyền thống và đời sống hôm nay. Vì thế, việc viết một ca khúc Tết mang tiết tấu sôi động, trẻ trung đến với tôi như một điều tất yếu”, cô chia sẻ.

Với Diệu Thảo, Tết luôn gắn liền với niềm vui, sự phấn khởi và tinh thần lạc quan. Cô không mong cầu những điều quá lớn lao, mà chỉ mong mọi người có thể vui vẻ, nhẹ nhõm khi khép lại một năm nhiều biến động. Những cảm xúc ấy khiến âm nhạc của cô vang lên một cách tự nhiên, mạch lạc như đang kể một câu chuyện bằng giai điệu, gửi gắm mong ước về một cái Tết sum vầy, đoàn viên, nơi mỗi gia đình đều tràn ngập hạnh phúc và mỗi người đều mạnh khỏe, bình an.

Vũ Diệu Thảo sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, được dìu dắt bởi những người thầy lớn trong âm nhạc như NSND Mai Phương, NSƯT Kim Hạnh, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Dương… Cô là giảng viên chuyên ngành đàn Tỳ bà của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2024.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Diệu Thảo đã hoàn thành 7 bản demo cho 7 ca khúc khác nhau, mỗi bài mang một màu sắc và trạng thái cảm xúc riêng. Có những ca khúc mang đậm chất dân gian, có những bài chỉ phảng phất nhưng tất cả đều thống nhất ở sự chân thật trong cảm xúc.

Theo Diệu Thảo, dù không học nhạc bài bản, trong mỗi người Việt đều đã sẵn có chất dân gian như một phần máu thịt. Vì vậy, cô không cố tình “pha trộn” hay “cách tân” mà chỉ mong đưa chất dân gian ấy vào ca khúc một cách tự nhiên nhất, đồng thời vẫn đủ gần gũi để chinh phục khán giả trẻ.

Diệu Thảo cũng chia sẻ thêm rằng 7 bản demo được hoàn thành trong thời gian rất ngắn, gần như trong những đêm thức trắng liên tiếp. Thời điểm đó, tâm lý của cô trải qua nhiều xáo trộn, có thể coi là một giai đoạn nhiều biến động. Âm nhạc trở thành nơi cô gửi gắm tất cả. Và trong chuỗi cảm xúc ấy, Tết bình an bên nhau xuất hiện như một nốt “thăng”, giúp cô vượt qua nỗi buồn, tìm lại niềm vui và những giá trị tinh thần tích cực.

Diệu Thảo và ca sĩ Lưu Quốc Vượng trong MV "Tết bình an bên nhau".

Bên cạnh sáng tác âm nhạc, Diệu Thảo còn thường xuyên viết tùy bút, thơ và tản văn. Đáng chú ý, nhạc sĩ Hoài An đã viết 2 ca khúc dựa trên tùy bút của cô: Chỉ còn là hư vô; Cuộc sống chỉ chừng đó thôi. Nhiều khán giả nhận xét rằng trong thơ của cô đã có sẵn âm nhạc. Chính những lời động viên ấy trở thành động lực để cô viết nhạc nhiều hơn.