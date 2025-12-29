Tối 28/12 tại Nhà hát TPHCM, chương trình Khúc hát ân tình đã tôn vinh di sản văn hóa của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang - cặp đôi nghệ sĩ tài hoa đã cống hiến cả đời cho âm nhạc dân gian Nam Bộ. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ qua đời cuối tháng 3/2025 vì bệnh tuổi già.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Hơn nửa thế kỷ đồng hành, vun đắp văn hóa phương Nam

NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - nhận định về cặp đôi tri kỷ không thể tách rời này. Từ khi gặp gỡ và nên duyên năm 1970 tại chiến khu, họ đã song hành lặng lẽ mà bền bỉ trên con đường sáng tạo.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ (tên thật Lê Văn Gắt) quê ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, năm 1955 vượt tuyến ra Bắc tham gia thanh niên xung phong, tốt nghiệp khoa sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1962. Nhà thơ Lê Giang (tên thật Trần Thị Kim) sinh quán Cà Mau, từ năm 1945 tham gia kháng chiến, sau tập kết ra Bắc và trở về căn cứ Trung ương Cục miền Nam năm 1963.

NSND Thanh Thúy phát biểu:

NSND Thanh Thúy nhấn mạnh: "Tác phẩm của ông bà mộc mạc mà sâu sắc, giản dị mà ngân dài như chính con người Nam Bộ nghĩa tình, thủy chung, kiên cường nhưng rất đỗi dịu dàng".

Dấu ấn đặc trưng trong hành trình sáng tác của Lư Nhất Vũ chính là những bài hát phổ nhạc từ thơ Lê Giang: Bài ca đất phương Nam, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Tiếng cồng vượt thác, Bên tượng đài Bác Hồ, Hãy yên lòng mẹ ơi, Kiên Giang mình đẹp lắm...

Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, họ còn có hành trình vô cùng ý nghĩa khi đi khắp mọi miền đất nước sưu tầm dân ca, tạo nên các công trình nghiên cứu giá trị: Hò trong dân ca người Việt, Hát ru Việt Nam, 300 điệu lý Nam Bộ, Biên niên sử âm nhạc hành khúc giải phóng.

"Hơn nửa thế kỷ đồng hành trong nghệ thuật và cuộc sống, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang đã để lại các công trình nghiên cứu dân ca đồ sộ, là di sản quý giá góp phần quan trọng trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc", NSND Thanh Thúy chia sẻ.

Chị cũng tiếc nuối cho biết: "Vì điều kiện sức khỏe không cho phép, nhà thơ Lê Giang đã không thể hiện diện tại đây nhưng đại diện gia đình đã tham dự để cùng ôn lại những dấu son trong sự nghiệp sáng tác của ông bà".

"Tôi phải ăn ngủ tại nhà cô chú để tập nhạc"

Bích Phượng - người gắn bó lâu dài với những sáng tác của Lư Nhất Vũ và Lê Giang - chia sẻ về hành trình đặc biệt của mình. Dù sinh ra trong gia đình truyền thống cải lương nhưng khi bước vào lĩnh vực âm nhạc dân tộc, chị hoàn toàn bỡ ngỡ.

"Cô chú là người đầu tiên dẫn dắt, chỉ dạy cho tôi bước vào nghệ thuật âm nhạc dân tộc, nhất là dân ca Nam Bộ", Bích Phượng xúc động nhớ lại.

Chia sẻ của Bích Phượng:

Tại đêm diễn, tiết mục Lý kêu đò - Lý cây khế do Bích Phượng và Quốc Đại thể hiện đã khiến khán giả như được trở về thời thập niên 1980-90, khi bài lý về cô vợ than thân trách phận và ông chồng quắc cần câu đối đáp vừa căng thẳng, vừa tếu táo từng gây sốt trên sóng truyền hình.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi. NSND Trọng Phúc mở màn chương trình với Bài ca đất phương Nam - ca khúc gắn bó với ông hơn 25 năm và luôn khiến ông rùng rùng cảm xúc mỗi lần thể hiện.

NSND Trọng Phúc thể hiện "Bài ca đất phương Nam":

Nhóm Mắt Ngọc mang đến tiết mục Cô gái Sài Gòn đi tải đạn đầy xúc động.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng gây ấn tượng với bản phối mới trẻ trung của ca khúc Hãy yên lòng mẹ ơi. Tiết mục Khúc hát người đi khai hoang được kết hợp trình chiếu hình ảnh lịch sử, gợi nhớ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Đặc biệt, tiết mục Về với Bình Dương được dàn dựng kết hợp với nghệ thuật tranh cát do nghệ sĩ Nguyễn Tiến thực hiện, tạo nên những hình ảnh sinh động về mảnh đất quê hương.

Các ca sĩ Quang Linh, Đông Đào, Hà Vân, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Khánh Ngọc, NSƯT Thanh Mai cùng các nhóm múa, nhóm nhạc dân tộc đã góp phần tạo nên một đêm nhạc đầy màu sắc.

Chương trình khép lại với ca khúc Khúc hát ân tình (Đoản khúc Lam Giang) do toàn thể nghệ sĩ thể hiện, như lời tri ân sâu sắc gửi đến đôi nghệ sĩ tài hoa Lư Nhất Vũ - Lê Giang.

Ảnh, video: HM