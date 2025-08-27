Sau khi nghị án kéo dài, hôm nay (27/8), TAND Khu vực 2 (TPHCM ) đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14h43 ngày 8/8/2024, bị cáo Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, ngụ An Giang), điều khiển xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ).

Trịnh Tiến Dũng. Ảnh: CACC

Khi xuống được một phần hai dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện bị nổ ống hơi của bầu hơi phanh xe khiến xe đổ dốc với tốc độ nhanh, mất kiểm soát. Chiếc xe lao dốc với tốc độ cao, va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển phía trước cùng chiều, gồm: xe Volvo XC90, Ford Teritory, Mercedes-Benz GLC400, Toyota Fortuner, Toyota Innova và 2 đầu kéo container; khiến một người dọn vệ sinh tại cầu Phú Mỹ bị một trong các phương tiện va chạm trúng, văng vào trong lề đường bị thương tích nhẹ.

Kết quả điều tra xác định, Dũng có giấy phép lái xe ô tô hạng C theo quy định, điều khiển xe ô tô tải chở hàng hóa là con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang ra Khánh Hòa để giao cho khách.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Xe do Dũng điều khiển đã chở hơn 22,1 tấn hàng hóa, vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe là 14,4 tấn. Trong đó, vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường là 31,7%, vượt tải trọng trục cho phép của cầu, đường là 52,6%, vượt khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 52,8%.

Hậu quả sau va chạm, xe ôtô hiệu Volvo XC90 và xe ôtô hiệu Toyota Fortuner điều khiển bị hư hỏng và cháy hoàn toàn. Các xe ôtô, gồm: xe Ford Teritory, xe ôtô Mecerdes Benz GLC400 xe ôtô con hiệu Toyota Innova và hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nêu trên hơn 7,4 tỷ đồng.