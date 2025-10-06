XEM VIDEO: (Nguồn: CTV)

Sáng 6/10, UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an phường này đang tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ tài xế ô tô bán tải đánh tài xế xe tải. Hiện những người liên quan đang làm việc với công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 5/10, Công an phường Buôn Hồ nhận tin tố giác tội phạm của anh Nguyễn Hoàng Liên S. (SN 1990, ngụ phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị một người đánh, làm hư hỏng điện thoại sau va chạm giao thông.

Theo trình báo của anh S., khoảng 19h45 cùng ngày, anh S. đang điều khiển xe tải loại 2,4 tấn lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng phường Buôn Hồ đi phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải mang BKS 86C - 183.31.

Sau đó, một người đi trên ô tô bán tải xuống làm hư hỏng chiếc điện thoại di động của anh S, đồng thời dùng tay đánh anh S. gây thương tích.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Buôn Hồ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm và triệu tập những người đi trên ô tô bán tải về làm việc.

Trong số 3 người đi trên ô tô bán tải, bước đầu công an xác định đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là người đã có hành vi làm hư hỏng chiếc điện thoại di động và đánh anh S. gây thương tích.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.