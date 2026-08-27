Mới đây, Bộ Nông nghiệp và dịch vụ người tiêu dùng Florida (FDACS) cho biết đã tiếp nhận 7 khiếu nại liên quan đến cùng một trạm xăng có tên Mobil ở Westlake tại giao lộ Persimmon Boulevard và Seminole Pratt Road, Westlake. Những người này đều phản ánh xe bị hư hỏng sau khi đổ xăng cao cấp tại đây.

Theo FDACS, cuộc điều tra được tiến hành sau khi các tài xế báo cáo phương tiện gặp vấn đề về động cơ. Đáng chú ý, quản lý trạm đã thừa nhận với thanh tra rằng dầu diesel "vô tình được đưa vào bồn chứa xăng cao cấp".

Ngay sau khi phát hiện sự việc, trạm đã hút nhiên liệu khỏi bồn chứa và thay bằng một đợt xăng cao cấp mới, trước khi thanh tra của cơ quan chức năng có mặt. FDACS hiện chờ kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm để xác định liệu dầu diesel còn sót lại trong bồn hay không.

Trạm xăng Mobil ở Westlake tại giao lộ Persimmon Boulevard và Seminole Pratt Road, Westlake.

Vụ việc thu hút sự chú ý sau khi một nữ tài xế tên Ellie Ferguson cho biết chiếc Lexus của cô bị chết máy chỉ khoảng 15 phút sau khi rời trạm Mobil như VietNamNet đã đưa tin trước đó. Cô khẳng định đã chọn xăng 93 octane và đổ gần 14 gallon nhiên liệu.

Sau khi đưa xe tới đại lý, cô được thông báo trong bình có dầu diesel. Theo nữ tài xế, hư hỏng nghiêm trọng đến mức phải thay toàn bộ động cơ, với chi phí được báo lên tới 26.000 USD (khoảng 680 triệu đồng).

Không chỉ Ferguson, nhiều khách hàng khác cũng phản ánh những vấn đề tương tự sau khi đổ nhiên liệu tại cùng trạm. Đây là lý do số lượng khiếu nại gửi tới cơ quan chức năng đã tăng lên 7 trường hợp.

Theo các thông tin mới nhất, FDACS sẽ tiếp tục xử lý vụ việc. Cơ quan này cho biết sẽ tiến hành thủ tục khiếu nại hành chính đối với doanh nghiệp vì bán loại xăng không đáp ứng tiêu chuẩn. Nếu doanh nghiệp không phản hồi, cơ quan chức năng có quyền áp dụng mức phạt lên tới 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) cho mỗi hành vi vi phạm.

Với các chủ xe bị ảnh hưởng, FDACS cho biết ưu tiên hiện nay là yêu cầu trạm xăng làm việc trực tiếp với người tiêu dùng và hoàn trả các khoản thiệt hại, tổn thất phát sinh từ sự cố nhiên liệu.

Vụ việc cũng cho thấy hậu quả có thể rất lớn khi dầu diesel xuất hiện trong hệ thống nhiên liệu của xe chạy xăng. Dầu diesel có đặc tính khác với xăng và có thể làm tắc kim phun, làm bẩn bugi, khiến xe mất công suất, chết máy và thậm chí gây hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ nếu tiếp tục vận hành.

Trong trường hợp nghi ngờ vừa đổ nhầm nhiên liệu, khuyến cáo là không nên tiếp tục khởi động hoặc lái xe. Xe cần được đưa tới cơ sở sửa chữa để hút nhiên liệu và làm sạch hệ thống nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm hư hỏng.

Theo The Palm Beach Post

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