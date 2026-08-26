Ellie Ferguson, sống tại Lake Worth, Florida, ghé một trạm xăng Mobil ở Westlake để đổ nhiên liệu cho chiếc Lexus sau khi ăn tối cùng các cháu. Bà chọn xăng cao cấp 93 octane và đổ gần 14 gallon, tương đương khoảng 53 lít, vào bình.

Trạm xăng Mobil ở Westlake.

Khoảng 15 phút sau khi rời trạm, chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội rồi tắt máy. Chiếc Lexus sau đó được đưa tới một đại lý để kiểm tra. Ngày hôm sau, kỹ thuật viên thông báo phát hiện dầu diesel trong bình nhiên liệu.

Ferguson khẳng định bà đã chọn đúng loại xăng và còn giữ hóa đơn cho thấy mình thanh toán cho xăng cao cấp 93 octane, không phải dầu diesel. Theo thông tin từ trạm xăng, hệ thống cung cấp nhiên liệu ngầm được cho là đã xảy ra tình trạng nhiễm chéo, khiến vòi bơm được ghi nhận là xăng cao cấp lại cung cấp dầu diesel.

Đây là sự cố nghiêm trọng đối với những chiếc xe sử dụng động cơ xăng. Diesel có đặc tính khác xăng và khi đi vào hệ thống nhiên liệu của động cơ xăng có thể gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt nếu xe đã được khởi động và tiếp tục vận hành.

Bugi và động cơ chiếc Lexus được cho là đã bị hư hỏng.

Trong trường hợp của bà Ferguson, bugi và động cơ chiếc Lexus được cho là đã bị hư hỏng. Đại lý đưa ra phương án thay toàn bộ động cơ, với chi phí 26.000 USD (khoảng 680 triệu đồng).

Ferguson được cho là không phải trường hợp duy nhất gặp sự cố sau khi đổ nhiên liệu tại trạm xăng nói trên. Trên một nhóm Facebook cộng đồng địa phương xuất hiện nhiều chia sẻ từ các tài xế cho biết xe của họ cũng gặp vấn đề sau khi tiếp nhiên liệu tại cùng địa điểm.

Trong khi đó, việc xác định bên chịu trách nhiệm cho khoản thiệt hại đang được tiến hành. Khi được WPTV liên hệ, ExxonMobil cho biết tập đoàn không sở hữu hoặc trực tiếp vận hành các trạm bán lẻ tại Florida, đồng thời đề nghị khách hàng liên hệ với chủ sở hữu hoặc nhà phân phối mang thương hiệu để được giải quyết.

Một quản lý tại trạm xăng đã xác nhận sự cố và cho biết các bước xử lý đang được thực hiện. Tuy nhiên, bà Ferguson cho biết bà được hướng dẫn liên hệ với công ty bảo hiểm của trạm và vẫn chờ phản hồi bằng văn bản.

Các cơ quan quản lý nông nghiệp của bang cũng vào cuộc để xem xét những khiếu nại liên quan và xác định số lượng phương tiện có thể bị ảnh hưởng.

Sự việc khiến Ferguson rơi vào cảnh không có xe sử dụng trong khi phải đối mặt với khoản chi phí sửa chữa lên tới 26.000 USD. Trong trường hợp này, hóa đơn đổ nhiên liệu trở thành bằng chứng quan trọng để xác định loại nhiên liệu mà khách hàng đã thanh toán.

Theo Motorbiscuit

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