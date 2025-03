Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 11/HD-BCA-V03 ngày 27/2/2025 thực hiện bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra ở công an cấp xã; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của công an cấp xã.

Tại Điều 1 quy định về điều tra viên bố trí ở công an cấp xã như sau: Bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (gọi chung là công an cấp tỉnh) đối với trưởng công an cấp xã.

Trường hợp trưởng công an cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm điều tra viên thì bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) điều tra viên đối với phó trưởng công an cấp xã phụ trách về công tác phòng, chống tội phạm. Tiến tới bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh đối với trưởng công an cấp xã và phó trưởng công an cấp xã phụ trách về công tác phòng, chống tội phạm.

Các cán bộ công an đang trích xuất camera an ninh. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài trưởng công an cấp xã, phó trưởng công an cấp xã có thể bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh đối với cán bộ thuộc Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm hoặc cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm và phòng, chống tội phạm ở công an cấp xã.

Việc bổ nhiệm chức danh điều tra viên bố trí ở công an cấp xã không bổ nhiệm điều tra viên đối với cán bộ không có năng lực điều tra.

Điều 2 của Hướng dẫn số 11/HD-BCA-V03 quy định, việc bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) cán bộ điều tra thuộc Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh đối với cán bộ thuộc Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm hoặc cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm và phòng, chống tội phạm ở công an cấp xã đủ tiêu chuẩn, năng lực bổ nhiệm cán bộ điều tra.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên khi bố trí ở công an cấp xã

Điều 4 của Hướng dẫn quy định việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Văn phòng Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh khi bảo đảm đủ các điều kiện: Người bị tố giác có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng; Về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; Sự việc đơn giản, chứng cứ rõ ràng; Xảy ra trên địa bàn thuộc công an cấp xã quản lý.

Đồng thời, điều tra viên ở công an cấp xã được thụ lý điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh đối với những trường hợp sau: Vụ án hình sự được khởi tố từ tố giác, tin báo về tội phạm mà điều tra viên bố trí ở công an cấp xã được phân công thụ lý, giải quyết.

Vụ án hình sự bảo đảm đủ các điều kiện: Đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội; Sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng; Tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng; Người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng; Xảy ra trên địa bàn thuộc công an cấp xã quản lý.

Theo hướng dẫn, sẽ bảo đảm mỗi công an cấp xã có ít nhất 1 điều tra viên.