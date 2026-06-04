Ngày 4/6, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một bé trai 18 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát ở xã Mang Yang.

Khu vực cháu K. tử vong. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 4/2025, chị L.T.H.A. (SN 1994, trú xã Mang Yang) nhận trông giữ trẻ tại nhà riêng. Chiều 30/5, trong quá trình trông giữ trẻ tại nhà, cháu N.N.K. (18 tháng tuổi) không may gặp nạn.

Dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu, cháu bé đã không qua khỏi. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị A. đang chăm sóc 5 trẻ nhỏ, trong đó có cháu K.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, xác minh hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện người nhận trông giữ trẻ được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.